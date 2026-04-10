Ein Verbotsschild in einer Zürcher Badi sorgt für Wirbel. Unter anderem wird untersagt, auf Bäume zu klettern. Aber warum?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürcher Parkanlagen gilt: Keine Bäume erklimmen oder Pflanzen berühren

Grund: Alte, schützenswerte Bäume und seltene Pflanzen im Freibad Tiefenbrunnen

Zuwiderhandlung: Verwarnung, bei Wiederholung droht Verweis aus der Anlage War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Es sind fünf klare Regeln: Keine Tiere füttern, keine lauten Musikboxen, keine Hunde, kein Velo fahren. Und: «Nicht auf Bäume klettern und Pflanzen nicht berühren.» So steht es auf einem Verbotsschild in der Badi Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich.

Star-Werber Frank Bodin schüttelt darüber nur den Kopf. Er postet das Bild auf Linkedin und schreibt dazu: «In der Stadt Zürich stehen überall rot-grün-violett gestaltete Tafeln, ausgeheckt von rot-grün-violetten Beamten. Deren Kreativität ist grenzenlos, wenn es um Verhaltensmassnahmen und Regelungen geht: Auf die Idee eines Pflanzenberührungsverbots muss man erst einmal kommen.» Er regt sich nicht darüber auf, sondern finde das nur «amüsant», sagt er zu Blick.

«Einige Anlagen unter Denkmal- und Gartendenkmalschutz»

Wieso darf man nicht auf Bäume klettern? Stehen da besondere Bäume, die besonderen Schutz brauchen?

«Einige Stadtzürcher Sommerbäder werden während der Wintersaison als Parkanlagen genutzt. Sie verfügen über einen wertvollen, teils sehr alten Baumbestand, der besonders schützenswert ist», sagt Allison Laukart, Mediensprecherin vom Sportamt Zürich, zu Blick.

Und gerade im Freibad Tiefenbrunnen befinden sich seltene Pflanzenarten, die gezielt geschützt werden müssen. Laukart ergänzt: «Einige der Anlagen stehen unter Denkmal- und Gartendenkmalschutz.»

«Kann ein Verweis aus der Anlage ausgesprochen werden»

Dass ein Baumkletterer Schaden angerichtet hat, ist nicht bekannt. Es gibt keinen konkreten Vorfall. «Im Rahmen des Parkbetriebs werden vorsorgliche Massnahmen getroffen, um die Anlagen sowie den wertvollen Baum- und Pflanzenbestand dauerhaft zu schützen und Beschädigungen zu vermeiden.»

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird erst mal darauf angesprochen. «Werden die Regeln weiterhin missachtet, kann ein Verweis aus der Anlage ausgesprochen werden.»