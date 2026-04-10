Bei einer Garage in Dietikon ZH haben in der Nacht auf Freitag mehrere Autos gebrannt. Die Ursache ist noch unbekannt.

Aufregung in der Nacht auf Freitag in Dietikon ZH: Beim Autohaus Zürich war ein Auto in Brand geraten. «Ich bin durch einen lauten Knall aufgewacht», erzählt ein Blick-Leser, der neben der Garage wohnt. Dann habe er jemanden wegrennen gehört und der Alarm eines Autos ging los. «Ich habe aus dem Fenster geschaut und das Feuer gesehen», sagt er weiter.

Er habe um 3.22 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die innert 9 Minuten vor Ort war – sie hatten bereits Meldung erhalten, sagt er. «Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen», sagt er.

Ein weiterer Leser berichtet, dass zwei weitere Autos in Brand gerieten, die neben dem ersten standen. Die Brandursache, sowie die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.