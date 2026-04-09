Darum gehts
- Grossbrand in Regensdorf ZH: Gebäude brennt seit Donnerstagabend
- Leserreporterin berichtet von riesigen Rauchwolken und intensivem Gummigeruch
- Kantonspolizei Zürich bestätigt Einsatz, weitere Details noch unbekannt
Der Rauch ist bereits von weitem zu sehen: Am Donnerstagabend hat ein Gebäude in Regensdorf ZH Feuer gefangen. Eine Leserreporterin vermutet, dass der Brand ein Industriegebiet betreffe.
Gegenüber Blick sagt sie: «Mehrere Polizeipatrouillen und Feuerwehrautos sind vor Ort und löschen das Feuer.» Es handle sich augenscheinlich um einen grossen Brand. «Man sieht riesige Rauchwolken.» Zudem liege auch ein spezieller Geruch in der Luft. «Es riecht intensiv nach Gummi.»
Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz wegen eines Brandes. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.
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