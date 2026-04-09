Brand in Regensdorf ZH! In einem Industriegebiet in der Zürcher Gemeinde brennt es aktuell. Die Kantonspolizei Zürich steht im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Regensdorf ZH: Gebäude brennt seit Donnerstagabend

Leserreporterin berichtet von riesigen Rauchwolken und intensivem Gummigeruch

Kantonspolizei Zürich bestätigt Einsatz, weitere Details noch unbekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Rauch ist bereits von weitem zu sehen: Am Donnerstagabend hat ein Gebäude in Regensdorf ZH Feuer gefangen. Eine Leserreporterin vermutet, dass der Brand ein Industriegebiet betreffe.

Gegenüber Blick sagt sie: «Mehrere Polizeipatrouillen und Feuerwehrautos sind vor Ort und löschen das Feuer.» Es handle sich augenscheinlich um einen grossen Brand. «Man sieht riesige Rauchwolken.» Zudem liege auch ein spezieller Geruch in der Luft. «Es riecht intensiv nach Gummi.»

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz wegen eines Brandes. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Hast du den Brand miterlebt und weisst mehr zu dem Vorfall? Melde dich über Whatsapp (079 813 80 41) oder den Leserreporter-Button in der Blick-App bei uns.