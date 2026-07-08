Wilde Verfolgungsjagd am Mittwoch in Buch am Irchel: Die Polizei jagte einem Einbrecher hinterher. Der versuchte, querfeldein die Beamten abzuschütteln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Buch am Irchel ZH jagt Polizei Mittwochmorgen einen Einbrecher im Auto

Fluchtwagen rast durch Garten, Polizei verfolgt ihn mit Vollgas durchs Dorf

Polizei-Einsatz mit fünf Fahrzeugen, Ausgang der Verfolgung noch unklar

Johannes Hillig Redaktor News

«Kurz vor 6 Uhr bin ich aufgeschreckt. Der Lärm war enorm», sagt ein Leserreporter aus Buch am Irchel ZH zu Blick. Er hört jede Menge Sirenen. «Ich habe aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie fünf Streifenwagen ein blaues Auto verfolgen.»

Flucht? Unmöglich! Doch dann fährt der blaue Wagen plötzlich einen Abhang hinunter und brettert durch einen Garten. Und die Polizei? Die zögert.

Doch dann gibt auch der Streifenwagen Gas. «Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Polizei ist einfach hinterher», so der Leserreporter weiter.

Im Fluchtwagen sass ein Einbrecher

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz am Mittwochmorgen. Im Fluchtwagen sass ein Einbrecher.

Ob die Polizei das blaue Auto am Ende stoppen konnte, ist noch unklar. Die Polizei will noch ausführlich in einer Medienmitteilung über den Einsatz informieren.

Laut dem Leserreporter dürfte der Einbrecher aber keine Chance gehabt haben. «Die Polizei ist mit Vollgas durch das Dorf.»



