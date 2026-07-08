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Hier jagt die Polizei Einbrecher quer durch den Garten
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In Buch am Irchel ZH:Polizei fährt quer durch Garten

Video zeigt wilde Verfolgungsjagd in Buch am Irchel ZH
Auto will durch Garten abhauen – Polizei brettert hinterher

Wilde Verfolgungsjagd am Mittwoch in Buch am Irchel: Die Polizei jagte einem Einbrecher hinterher. Der versuchte, querfeldein die Beamten abzuschütteln.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Das blaue Auto versucht, mit diesem Manöver abzuhauen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Buch am Irchel ZH jagt Polizei Mittwochmorgen einen Einbrecher im Auto
  • Fluchtwagen rast durch Garten, Polizei verfolgt ihn mit Vollgas durchs Dorf
  • Polizei-Einsatz mit fünf Fahrzeugen, Ausgang der Verfolgung noch unklar
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Johannes HilligRedaktor News

«Kurz vor 6 Uhr bin ich aufgeschreckt. Der Lärm war enorm», sagt ein Leserreporter aus Buch am Irchel ZH zu Blick. Er hört jede Menge Sirenen. «Ich habe aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie fünf Streifenwagen ein blaues Auto verfolgen.»

Flucht? Unmöglich! Doch dann fährt der blaue Wagen plötzlich einen Abhang hinunter und brettert durch einen Garten. Und die Polizei? Die zögert.

Doch dann gibt auch der Streifenwagen Gas. «Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Polizei ist einfach hinterher», so der Leserreporter weiter. 

Im Fluchtwagen sass ein Einbrecher

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz am Mittwochmorgen. Im Fluchtwagen sass ein Einbrecher.

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Ob die Polizei das blaue Auto am Ende stoppen konnte, ist noch unklar. Die Polizei will noch ausführlich in einer Medienmitteilung über den Einsatz informieren. 

Laut dem Leserreporter dürfte der Einbrecher aber keine Chance gehabt haben. «Die Polizei ist mit Vollgas durch das Dorf.»


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