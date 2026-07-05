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Unfall in Ottikon ZH
Töff-Fahrer fällt Böschung hinab in Bach – schwer verletzt

Auf der Grüningerstrasse bei Ottikon ZH stürzte ein Töfffahrer am Sonntagmorgen und landete in einem Bach. Er kam letztlich mit schweren Beinverletzungen ins Spital.
Publiziert: 16:06 Uhr
Mit diesem Töff war der Mann unterwegs.
Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Töfffahrer (38) stürzt bei Ottikon ZH und landet schwer verletzt im Bach
  • Grüningerstrasse bis 8 Uhr gesperrt, Umleitung durch Feuerwehr organisiert
  • Unfallursache unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln vor Ort
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Marian NadlerRedaktor News

Am frühen Sonntagmorgen, es war kurz vor 4 Uhr, fuhr ein Mann (38) mit seinem Töff auf der Grüningerstrasse Richtung Ottikon ZH. Plötzlich stürzte er vor einer leichten Linkskurve und rutschte mit dem Töff über die Strasse.

Er kollidierte mit einem Randleitpfosten, fiel eine Böschung hinab und kam in einem Bach zu liegen. «Der Verunfallte musste mit dem Rettungsdienst Regio 144 mit schweren Beinverletzungen in ein Spital transportiert werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Die genaue Ursache für den Sturz des Mannes ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich, zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch Unfallspezialisten der Kantonspolizei Zürich. Wegen des Unfalls musste die Grüningerstrasse bis etwa um 8 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Gossau ZH richtete eine Umleitung ein. 

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