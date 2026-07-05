Auf der Grüningerstrasse bei Ottikon ZH stürzte ein Töfffahrer am Sonntagmorgen und landete in einem Bach. Er kam letztlich mit schweren Beinverletzungen ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer (38) stürzt bei Ottikon ZH und landet schwer verletzt im Bach

Grüningerstrasse bis 8 Uhr gesperrt, Umleitung durch Feuerwehr organisiert

Unfallursache unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Sonntagmorgen, es war kurz vor 4 Uhr, fuhr ein Mann (38) mit seinem Töff auf der Grüningerstrasse Richtung Ottikon ZH. Plötzlich stürzte er vor einer leichten Linkskurve und rutschte mit dem Töff über die Strasse.

Er kollidierte mit einem Randleitpfosten, fiel eine Böschung hinab und kam in einem Bach zu liegen. «Der Verunfallte musste mit dem Rettungsdienst Regio 144 mit schweren Beinverletzungen in ein Spital transportiert werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Die genaue Ursache für den Sturz des Mannes ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich, zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch Unfallspezialisten der Kantonspolizei Zürich. Wegen des Unfalls musste die Grüningerstrasse bis etwa um 8 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Gossau ZH richtete eine Umleitung ein.