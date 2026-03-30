Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gewaltstraftaten in Zürich: Fünf Vorfälle, insgesamt zehn Festnahmen

Opfer mit Kopfverletzungen durch Fusstritte und Faustschläge

Festgenommene Täter: Alter 18 bis 44, diverse Nationalitäten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Wochenende kam es in verschiedenen Zürcher Stadtkreisen zu Gewaltstraftaten. Bei mehreren tätlichen Auseinandersetzungen erlitten die Opfer Kopfverletzungen nach Schlägen und Fusstritten. Die Stadtpolizei Zürich verhaftete insgesamt zehn mutmassliche Täter, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, kam es in und ausserhalb eines Clubs im Kreis 5 zu einer verbalen und danach zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Schweizer (23) mit Fäusten und Fusstritten traktiert. Das Opfer erlitt mittelschwere Kopfverletzungen und wurde ins Spital überführt. Dem Kontrahenten gelang zunächst die Flucht. Die Stadtpolizei Zürich konnte den mutmasslichen Täter, einen Schweizer (18), später finden und am Sonntagmorgen festnehmen. Nach einer ersten Befragung wurde er der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Kurz vor 3 Uhr am Samstagmorgen erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung von einer Schlägerei in und vor einem Imbisslokal im Kreis 1. Erste Abklärungen ergaben, dass dort zwei Schweizer im Alter von 23 und 31 Jahren von vier Unbekannten angepöbelt und danach durch Faustschläge und Fusstritte gegen Oberkörper und Kopf verletzt wurden. Die vier mutmasslichen Täter, im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, aus der Schweiz, Türkei und Aserbaidschan nahm die Stadtpolizei Zürich vor Ort fest. Alle vier wurden nach ersten Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Kosovare am Kopf verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, wurde ein Venezolaner (50) im Kreis 4 in einer Bar von zwei unbekannten Männern tätlich angegangen. Das ganze Geschehen verlagerte sich in der Folge in den Hinterhof des Gebäudes, wo die Unbekannten ihr Opfer weiterhin schlugen, seine Kreditkarten entwendeten und flüchteten. Im Zuge der Fahndung nahm die Stadtpolizei Zürich zwei verdächtige Männer fest. Bei der Kontrolle der Männer fanden die Polizisten die zuvor geraubten Kreditkarten in einer Socke versteckt. Der Schweizer (44) und der gleichaltrige Algerier wurden festgenommen.

Kurz vor 9.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich von Schutz & Rettung Zürich an die Langstrasse im Kreis 4 gerufen. Vor Ort befand sich ein Kosovare (39), der Kopfverletzungen aufwies. Gemäss ersten Abklärungen griffen ihn mehrere Männer vorher an, schlugen ihn und versetzten ihm auch Fusstritte gegen den Kopf. Drei mutmassliche Täter verhaftete die Stadtpolizei kurze Zeit später. Das verletzte Opfer wurde mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht. Die zwei festgenommenen Eritreer und der festgenommene Deutsche, im Alter zwischen 28 und 33 Jahren, wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.