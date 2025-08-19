Eine schwimmende Mercedes G-Klasse sorgt für Aufsehen auf dem Zürichsee. Auf Social Media wird gerätselt, was die Aktion soll. So viel sei bereits verraten: Sie hat einen ernsten Hintergrund.

In Zürich gehören PS-Boliden, protzige Karossen und dickreifige SUVs längst zum Stadtbild. Nun aber hat die Autoparade eine neue Bühne gefunden: den Zürichsee. Auf Tiktok kursieren Videos, die eine schwimmende Mercedes G-Klasse zeigen. «Wie geil isch denn daas!», kommentiert ein User begeistert.

Zu sehen: Ein Geländewagen, der bis zu den Fenstern im Wasser steckt und scheinbar Richtung Ufer «fährt». Auf dem Dach eine Person, die das Gefährt über einen Aussenbordmotor am Heck steuert. Am Ziel wartet jemand, beladen mit Luxus-Shoppingtaschen. Ob es sich dabei tatsächlich um eine umgebaute G-Klasse handelt oder nur um einen Nachbau, bleibt offen.

Während manche im Netz über einen Werbegag des Autoherstellers spekulieren – andere gar über ein KI-Fake – steckt hinter der Aktion ein ernster Gedanke: Sie will auf die Klimakrise und hemmungslosen Konsum aufmerksam machen.

Theaterspektakel statt Werbeshow

Auf der Webseite des Zürcher Theaterspektakels heisst es: «Der Pegel steigt. Immer öfter, immer heftiger stehen irgendwo viele im Regen und dann bis zum Knie, Bauch, Hals im Wasser. Manche wohnen oben oder können sich dank 4×4-Allradantrieb irgendwo anders absetzen. Und wenn der Regen mal aufhört, wird der Asphalt zu heiss. Wie soll das weitergehen?»

Hinter der Aktion steckt der Berner Künstler Piet Baumgartner zusammen mit dem Künstlerkollektiv Ortreport und der Dramaturgin Julia Reichert. Das Projekt trägt den Namen «4x4» und ist seit dem 14. August Teil des Zürcher Theaterspektakels. Noch bis Ende Monat kreuzt die schwimmende G-Klasse über den Zürichsee.