DE
FR
Abonnieren
Hier wird der angebliche Pädophile beim HB zur Rede gestellt
1:49
«Ich bin die 12-Jährige»:Hier wird der angebliche Pädophile beim HB zur Rede gestellt

Polizei kritisiert Aktion
Tiktoker stellen mutmasslichen Pädophilen am Zürcher HB

Ein Video auf Social Media zeigt, wie selbst ernannte «Pädo-Jäger» am Zürcher Hauptbahnhof einen mutmasslichen Pädophilen stellen. Die Polizei warnt vor solchen Aktionen und betont die rechtlichen Risiken.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Anhören
1/10
Ex-Hacker Marvin Ojaghi aus Stuttgart jagt Pädophile online ...
Foto: Nico Kurth

Darum gehts

  • Selbst ernannte «Pädo-Jäger» konfrontieren Mann am Zürcher Hauptbahnhof und rufen Polizei
  • Polizei warnt vor Selbstjustiz und möglicher Strafbarkeit der privaten Ermittler
  • Marvin Ojaghi gibt an, bereits 298 mutmassliche Pädophile aufgespürt zu haben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_235.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1062.JPG
Helena Graf und Qendresa Llugiqi

Am Donnerstagabend schlagen die selbst ernannten «Pädo-Jäger» am Zürcher Hauptbahnhof zu. Sie konfrontieren einen Mann, den sie als Pädophilen bezeichnen, rufen die Polizei – und filmen sich dabei.

Hinter der Aktion steckt das Team rund um Tiktok-Influencer Marvin Ojaghi (31). Im Blick erzählte er kürzlich, wie sie bei der «Jagd» vorgehen. Ojaghi gibt sich im Netz als Kind aus, chattet mit mutmasslichen Pädophilen. Wenn diese ein Treffen vorschlagen, tauchen er und seine Leute am Treffpunkt auf. Und stellen den mutmasslichen Pädophilen.

Mehr zu den «Pädo-Jägern»
So werden die mutmasslichen Pädophilen konfrontiert
2:00
Ojaghi stellt alles auf Tiktok
So werden die mutmasslichen Pädophilen konfrontiert

«Person auf freiem Fuss»

So eben auch am Donnerstagabend. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. «Die Person ist auf freiem Fuss», erklärt Sprecher Michael Walker. «Wir hatten keine genügenden Verdachtsmomente, um sie festzuhalten.»

Nun laufen gemäss Polizei die Ermittlungen. Kommt es zu einem Strafverfahren, werden die am HB anwesenden «Pädo-Jäger» wohl als Zeugen aussagen müssen. Sie können entsprechend nicht anonym bleiben.

Walker erklärt: «Solche privaten Ermittler müssen damit rechnen, dass sie bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft aussagen müssen, grundsätzlich auch in Gegenwart des Beschuldigten.» Das könne zu Repressalien führen. 

Fragwürdig ist zudem, ob die gesammelten Beweise von Privatpersonen vor Gericht verwertbar sind. Walker betont, solche verdeckten Ermittlungen seien rechtlich sehr anspruchsvoll. «Deshalb sind sie auch bei der Polizei nur speziell ausgebildetem Personal vorbehalten.»

Tiktoker: fast 300 Pädophile aufgespürt

Somit bestehe das Risiko einer Verfahrenseinstellung oder eines Freispruchs. Denn häufig hätten sich die vermeintlichen Täter gar nicht strafbar gemacht.

Die Polizei lehne jede Form von Selbstjustiz ab. Entsprechend auch solche Aktionen. Sprecher Walker warnt zudem, private Ermittler könnten sich gar selbst strafbar machen.

Im Interview mit Blick gab Marvin Ojaghi an, bereits 298 mutmassliche Pädophile aufgespürt zu haben. Er selbst sei in einem Kinderheim aufgewachsen und habe dort früh Missbrauch beobachtet.

Mehr zu den «Pädo-Jägern»
«Wieso macht er das, was eigentlich die Polizei machen sollte?»
Mit Video
Community
Diskussion um «Pädo-Jäger»
«Wieso macht er das, was die Polizei machen sollte?»
Schweizer Bischof will Pädo-Priester mit QR-Code stoppen
Warum das heikel ist
Schweizer Bischof will Pädo-Priester mit QR-Code stoppen
«Wir haben 298 mutmassliche Pädophile in vier Jahren aufgespürt»
Mit Video
«Pädo-Jäger»
Marvin Ojaghi gibt sich als Kind aus und jagt Pädophile
Die falschen Schutzengel
Mehrere Fälle in der Schweiz
Jung, männlich, gewalttätig – «Pädo-Jäger» sind unterwegs
Ihre Selbstjustiz ist für uns alle gefährlich!
Kommentar
Jugendliche Pädophilen-Jäger
Ihre Selbstjustiz ist für uns alle gefährlich!

Zu seiner Motivation sagt er: «Ich will meinen Followern zeigen: Hey, die mutmasslichen Pädophilen kommen wirklich zum Treffen mit einem angeblichen Minderjährigen!»

«Eigene Machtfantasien ausleben»

Die Stadtpolizei Zürich sieht das skeptisch. Es gehe den selbst ernannten «Pädo-Jägern» oft weniger um den effektiven Schutz von Kindern, sondern vielmehr um Selbstdarstellung und Aufmerksamkeit auf Social Media.

Sprecher Walker findet deutliche Worte: «Eine vermeintlich gute Sache wird als Legitimation für die Erniedrigung, Blossstellung, Einschüchterung und Misshandlung anderer benutzt, und eigene Machtphantasien werden ausgelebt.»

Das Video der HB-Aktion haben die «Pädo-Jäger» inzwischen online gestellt. In den Kommentaren ernten sie Applaus. Doch ob die Aktion tatsächlich zur Verurteilung eines Täters führt – oder nur für Aufmerksamkeit im Netz sorgt – bleibt offen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen