Französischer Luxusauto-Dieb (19) im Kanton Zürich verhaftet

In Urdorf ZH stahlen zwei Männer teure Fahrzeuge und flüchteten mit hohem Tempo. Einer krachte in einen Pfeiler und wurde verhaftet. Der andere ist weiter auf der Flucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Männer stahlen in Urdorf ZH teure Autos und flohen am Donnerstagmorgen

Ein Täter wurde nach einem Unfall in Zürich-Seebach verhaftet, ein zweiter Verdächtiger ist noch flüchtig

Franzose (19) verhaftet, Verdacht auf Raserdelikt und grobe Verkehrsdelikte

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, brachen zwei Männer in einen Garagenbetrieb in Urdorf ZH ein, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Sie krallten sich die Fahrzeugschlüssel eines hochpreisigen Autos sowie eines hochpreisigen Vans und fuhren damit davon.

Gegen 5.20 Uhr meldeten mehrere Autofahrer zwei verdächtige Fahrzeuge, die ohne Kontrollschilder und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A3 im Uetliberg-Tunnel und anschliessend Richtung Bern unterwegs waren. Sofort aufgebotene Einsatzkräfte sichteten die Fahrzeuge schliesslich beim Anschluss Urdorf-Nord und wollten die Insassen kontrollieren.

Autodieb kracht in Pfeiler

Die beiden Verdächtigen entzogen sich der polizeilichen Kontrolle und flüchteten durch den Gubristtunnel Richtung St. Gallen. Trotz einer Streifkollision des Lenkers des Autos kurz vor der Überdachung Büsisee setzte dieser seine Fahrt weiterhin mit zu hoher Geschwindigkeit fort.

Er verliess die Autobahn A1 bei der Ausfahrt Zürich-Seebach und kollidierte im Kurvenbereich mit dem Pfeiler beim Tunnelportal, worauf das Auto zum Stillstand kam. Polizisten verhafteten den Mann daraufhin.

Ein Täter ist noch immer flüchtig

Zum selben Zeitpunkt verursachte der Lenker des Vans auf der Autobahn eine Auffahrkollision, bei welcher eine Autofahrerin verletzt wurde. Er setzte seine Flucht zu Fuss fort und konnte bislang nicht gefasst werden.

Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten besteht der dringende Verdacht eines Raserdelikts. Zudem begingen die beiden Täter während ihrer waghalsigen Flucht diverse grobe Verkehrsdelikte und gefährdeten damit andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Beim Verhafteten handelt es sich um einen Franzosen (19). Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter wird fortgesetzt.