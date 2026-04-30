Eine 81-jährige Frau wurde am Sonntag in einem Pflegezentrum in Baden tot aufgefunden, ihr 82-jähriger Ehemann schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung, der Mann hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In einem Pflegezentrum wurde eine 81-Jährige tot imd ein 82-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen, der Mann wurde festgenommen

Das betroffene Ehepaar stammt gemäss der «Aargauer Zeitung» aus Kroatien

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Pflegezentrum in Baden zu einem Einsatz von Rettungsdiensten und der Polizei. Eine 81-jährige Frau ist verstorben. Ein 82-jähriger Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Im Anschluss wurde er festgenommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der Mann befindet sich unter Haftbedingungen in behördlicher Obhut. Nach Informationen der «Aargauer Zeitung» handelt es sich beim Ehepaar um zwei aus Kroatien stammende Personen.

Ehemann geständig

Es bestehen konkrete Hinweise darauf, dass der Mann seiner Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt hat. Die eigenen Verletzungen dürfte er sich gemäss den aktuellen Ermittlungsergebnissen selbst beigebracht haben.

Gegenüber den Strafverfolgungsbehörden hat der Mann eingeräumt, für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Das Zwangsmassnahmengericht hat die beantragte Untersuchungshaft bereits angeordnet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Mann befindet sich derzeit unter Haftbedingungen in behördlicher Obhut. Damit wird sichergestellt, dass die weiteren Abklärungen unbeeinflusst und ordnungsgemäss durchgeführt werden können.