Am Mittwochabend findet in Volketswil ein Grosseinsatz statt. Wie die Kantonspolizei Zürich bestätigt, sind die Beamten wegen einer Bedrohungssituation ausgerückt. Ein Leser beobachtete, wie die Polizisten einen Wohnblock stürmten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei-Grosseinsatz in Volketswil ZH am Mittwochabend wegen Bedrohungssituation

Schwer bewaffnete Polizisten stürmten laut Augenzeuge Wohnblock und zielten auf einen Balkon

Laut Augenzeugenberichte Maschinengewehre und Helme im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Grosseinsatz am Mittwochabend: Derzeit findet in Volketswil ZH ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich statt, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Demnach seien die Beamten wegen einer «Bedrohungssituation» ausgerückt. Weitere Angaben machte die Polizei zum laufenden Einsatz nicht.

Ein Blick-Leser beobachtete, wie Polizisten einen Wohnblock stürmten. «Mehrere schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen haben einen Block gestürmt», so der Leser zu Blick. Weiter beschrieb der Leserreporter den Einsatz: «Einige Polizisten haben mit den Gewehren auf einen Balkon, beziehungsweise Wohnung gezielt und die anderen haben sich in Richtung Blockeingang angeschlichen.» Nach Angaben des Lesers findet der Grosseinsatz an einem Wohnblock am Rütiweg statt.

Ein weiterer Leser meldete sich am späteren Abend bei Blick. Er wohnt gegenüber des gestürmten Wohnblocks. Er beschrieb den Grosseinsatz als «irgendwie sehr speziell». Die Strasse selbst sei zwar abgesperrt und viele Polizisten und schwer bewaffnete Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. «Es waren aber irgendwie alle meist ziemlich gechillt und auch Passanten liefen relativ locker durch die Gegend. Man hat also keine Evakuierung oder eine ganze Sperrung durchgeführt», so der Leser.

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