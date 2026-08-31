Ferrari bei Auffahrkollision in Zürich geschrottet

In Zürich ist es am Sonntag zu einem teuren Unfall gekommen – involviert war ein Ferrari. Dementsprechend hoch ist der Sachschaden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auffahrunfall am Sonntag in Zürich, keine Verletzten, grosser Sachschaden

Ferrari 488 Spider beteiligt, Wert ab 250'000 Franken

Schadenhöhe geschätzt auf mehrere Zehntausend Franken laut Stadtpolizei Zürich

Das tut weh! Zum Glück wurde bei einer Auffahrkollision am Sonntag am Zürcher Bürkliplatz niemand verletzt, der Schaden ist trotzdem gross. «Gestern Nachmittag um etwa 15.30 Uhr kam es an der Talstrasse zu einer Auffahrkollision», schreibt die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage von Blick.

Involviert seien zwei Fahrzeuge und eine Baustellen-Abschrankung gewesen – bei einem der beiden Autos handelt es sich um einen Ferrari, genauer um das Modell Ferrari 488 Spider. Einen solchen Flitzer darf man ab schlappen 250'000 Franken sein Eigen nennen.

Dementsprechend hoch ist der Sachschaden. Dieser dürfte sich laut Stapo auf «mehrere Zehntausend Franken» belaufen.