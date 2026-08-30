Am Sonntagabend kam es in Binz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Töff und einem Auto. Der 19-jährige Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend in Binz ZH, in der Gemeinde Maur. Wie Mediensprecher Florian Frei der Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick bestätigt, kam es gegen 18.30 Uhr in einem Kreuzungsbereich zu einem Unfall zwischen einem Töff und einem Personenwagen. Der 19-jährige Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt. Weiter wurde niemand verletzt.

Der Unfallhergang ist noch unklar und wird derzeit noch ermittelt, so Frei. Auch ein Rega-Helikopter sei an der Unfallstelle eingetroffen. Ins Spital transportiert wurde der Schwerverletzte jedoch per Ambulanz.

Wie die Kantonspolizei in einer späteren Medienmitteilung schreibt, musste die Strasse durchs Dorfzentrum gesperrt werden. Nun konnte auch erste Details zum Unfallhergang ermittelt werden. Die 37-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr demnach aus der Richtung von Zürich Witikon auf der Zürichstrasse Richtung Dorfzentrum. Als die Lenkerin in den Kreuzungsbereich fuhr, kollidierte sie mit dem aus der Gegenrichtung kommenden Töff. Dabei stürzte der Töfffahrer und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin, ihr Beifahrer sowie ein Baby im Auto wurden nicht verletzt.