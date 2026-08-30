In Schlieren ZH hat die Polizei am Samstagabend vier Jugendliche bei einem Einbruchsversuch erwischt. Die Gruppe wurde festgenommen und der Jugendanwaltschaft gemeldet. Sind sie für weitere Einbrüche verantwortlich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei nahm am Samstagabend in Schlieren ZH vier jugendliche Einbrecher fest

Die Verdächtigen sind 13 und 14 Jahre alt, keine Beute gemacht

Ermittlungen laufen, ob sie für weitere Einbrüche verantwortlich sind

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, es dürfte kurz nach 17.30 Uhr gewesen sein, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich mehrere Personen unbefugt Zutritt zu einer Gewerbeliegenschaft in Schlieren verschafft hätten und sich noch im Gebäude befinden würden. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich sowie der Kommunalpolizeien Regensdorf, Schlieren und Uitikon-Waldegg umstellten die Liegenschaft. Anschliessend forderten sie die mutmasslichen Einbrecher auf, das Gebäude zu verlassen. Vier Jugendliche konnten letztlich widerstandslos festgenommen werden, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier 13- und 14-jährige Jugendliche aus Afghanistan, der Ukraine und Indien. Sie wurden für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht und dort befragt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Diebestour erfolglos. Gegenstände hatten sie keine erbeutet.

Sie werden wegen versuchten Einbruchdiebstahls bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Kantonspolizei Zürich klärt zudem ab, ob die vier Jugendlichen für weitere Einbruchdiebstähle in dieselbe Liegenschaft verantwortlich sein könnten.