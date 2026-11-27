Am Freitag kam es auf der A1 zu einer Massenkarambolage mit 37 Fahrzeugen. Zwar ist die Unfallursache noch unklar – doch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fragen sich viele Pendler: Wann wird auf Autobahnen gesalzen?

Darum gehts Auf der A1 bei Winterthur kollidierten 37 Fahrzeuge, die Unfallursache ist weiterhin ungeklärt

Das Astra nutzt Wetterprognosen und Fahrbahndaten, um drohende Strassenglätte frühzeitig zu erkennen

Streuwagen dosieren 5 bis 20 Gramm Salz pro Quadratmeter und streuen bei trockener Fahrbahn nicht

Janine Enderli Redaktorin News

In klaren Nächten und bei hoher Luftfeuchtigkeit werden Fahrbahnen schnell zum unsichtbaren Spiegel. Strassenglätte entsteht, sobald Feuchtigkeit auf den ausgekühlten Asphalt trifft und gefriert – oft schon bei Lufttemperaturen von bis zu 4 Grad.

Auf der A1 zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil ZH sind am Freitagmorgen 37 Fahrzeuge miteinander kollidiert. Laut der Kantonspolizei Zürich herrschten winterliche Verhältnisse, mehrere Fahrer berichteten von einer spiegelglatten Fahrbahn. Der TCS hatte um 5.51 Uhr vor Glatteis gewarnt.

Ob die Strassenverhältnisse tatsächlich zu den Kollisionen führten, ist derzeit noch offen. Der Vorfall wirft aber eine grundsätzliche Frage auf: Nach welchen Kriterien wird auf der Autobahn überhaupt gesalzen – und wann verzichtet der Winterdienst darauf?

Es existiert ein dichtes Frühwarnsystem

Für den Winterdienst auf den Nationalstrassen ist der Bund zuständig – konkret das Bundesamt für Strassen (Astra) mit seinen elf Gebietseinheiten und 50 Werkhöfen. Gegenüber Blick betont Mediensprecher Jonas Höhn, dass zum aktuellen Unfall beziehungsweise den vorherrschenden Witterungsverhältnissen noch nichts gesagt werden könne. Entsprechende Abklärungen würden laufen.

Generell stützt sich das Astra im Bereich Strassenglätte auf ein dichtes Frühwarnsystem, wie es auf seiner Webseite erklärt. Neben 24-Stunden-Prognosen von Meteo Schweiz für mehr als 20 Zonen liefern auch Strassenwetterstationen und in den Asphalt eingelassene Detektoren laufend Daten direkt von der Fahrbahn. Sie messen nicht nur die Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt, sondern erkennen auch, ob der Belag nass ist.

1:04 Massenkarambolage: Drohnenaufnahme zeigen Unfallstelle

Innert 30 Minuten einsatzbereit

Droht die Fahrbahn zu überfrieren, greift der Pikettdienst: Die Einsatzkräfte müssen innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung ausrücken können.

Streuwagen messen die Bodentemperatur während der Fahrt mit Infrarot-Thermometern in Echtzeit und dosieren die Salzmenge entsprechend – zwischen 5 und 20 Gramm pro Quadratmeter. Ist die Fahrbahn trocken oder liegt noch genügend Restsalz auf dem Belag, bleiben die Streuer ausgeschaltet.