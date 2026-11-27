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Crash auf Autobahn: Drohnenaufnahmen zeigen Unfallstelle
Massenkarambolage
Drohnenaufnahme zeigen Unfallstelle
Autos, Lieferwagen und Lastwagen kollidieren am frühen Morgen auf einer Schweizer Autobahn. Drohnenaufnahmen zeigen die Unfallstelle.
Publiziert: vor 35 Minuten
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