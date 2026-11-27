Die Autobahn A1 Richtung St. Gallen ist derzeit zwischen Effretikon ZH und Winterthur-Töss wegen eines Unfalls komplett gesperrt. Das teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Autofahrer sollen das Gebiet grossräumig umfahren.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

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Auf der A1 Richtung St. Gallen hat es zwischen dem Rastplatz Baltenswil und Töss einen Unfall gegeben. Gemäss TCS waren mehrere Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Kantonspolizei Zürich sprach in einer Mitteilung zunächst lediglich von einem Unfall. Gegenüber Blick bestätigte die Polizei einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

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