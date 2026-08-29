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Zürich
Zürich: Aktivisten besetzen Lindenhof für Polit-Events
Lindenhof wird zur «Festung»
Aktivisten legen Zürcher Altstadt lahm
Mitten in der Zürcher Altstadt besetzen Aktivisten den Lindenhof und bringen politische Transparente an. Die Stadtpolizei zieht mit einem grösseren Aufgebot auf.
Publiziert: 09:27 Uhr
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