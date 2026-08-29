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Lindenhof wird zur «Festung»
Aktivisten legen Zürcher Altstadt lahm

Mitten in der Zürcher Altstadt besetzen Aktivisten den Lindenhof und bringen politische Transparente an. Die Stadtpolizei zieht mit einem grösseren Aufgebot auf.
Publiziert: 09:27 Uhr
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