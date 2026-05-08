Ein Video von einer Polizeikontrolle in Zürich sorgt gerade für Diskussionen. Es geht um die Frage, ob man sich dabei filmen darf, oder eben nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizist in Zürich fordert Mann auf, Filmen zu stoppen, Video geht viral

Polizei bestätigt: kein generelles Filmverbot, Aussagen des Polizisten waren falsch

Video entstand nach Kontrolle wegen falsch parkierten Autos, Polizei klärt Vorfall

Johannes Hillig Redaktor News

Das Video geht mittendrin los. Ein schwarzer Mann diskutiert mit einem Beamten der Stadtpolizei Zürich. Beide sprechen Englisch. Die Aufforderung des Polizisten ist klar: «Hör auf zu filmen! Es ist nicht erlaubt.»

Doch der Mann im Video denkt nicht daran. Er will wissen, wieso er sich selbst nicht mehr filmen darf. «Zeig mir das Gesetz», sagt er. Der Polizist macht einen Schritt vor, ist auf einmal zu sehen und will dem Mann damit beweisen, dass er jetzt sehr wohl gefilmt wird. Das beeindruckt den Kontrollierten aber nicht. Er lässt die Kamera weiter laufen.

Plötzlich spricht der Mann nicht mehr englisch, sondern deutsch

Der Polizist weiss sich schliesslich nicht mehr zu helfen, wechselt ins Deutsche und sagt: «Strafgesetzbuch!» Und ergänzt: «Lern Dütsch!» Kein Problem für den Mann, der bis dahin nur Englisch gesprochen hat. Er spricht Deutsch und erklärt erneut, dass er doch nur sich selbst filme und sonst niemanden. Der Polizist wiederholt seine Anweisung. Sofort aufhören zu filmen. Genervt schaltet der Mann am Ende die Kamera ab. Dann endet das Video.

Der Clip sorgt im Netz gerade für jede Menge Diskussion. Besonders das Verhalten des Polizisten irritiert viele.

«‹Lern Dütsch?› Was ist das bitte für ein Verhalten? Mich würde ebenfalls sehr interessieren, welches Gesetz es verbietet, sich selbst im öffentlichen Raum zu filmen. Oder besteht hier ein anderes Problem?», lautet ein Kommentar. Andere wundern sich über das angebliche Filmverbot. «Bilder von Polizeibeamten bei der Arbeit dürfen – vor allem zu Beweiszwecken – jederzeit angefertigt werden», schreibt jemand zu dem Video.

Es gibt kein Filmverbot!

Die Stadtpolizei Zürich kennt das Video bereits. «Das Video ist der Stadtpolizei Zürich schon seit einigen Tagen bekannt. Voraus ging eine Kontrolle wegen eines falsch parkierten Fahrzeugs, bei der sich der Mann nicht ausweisen wollte, weshalb eine zweite Patrouille dazukam», sagt Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich zu Blick.

Und sie stellt klar: Es gibt kein Filmverbot! «Die Aussage des Polizisten bezüglich der Filmaufnahmen ist nicht korrekt. Unter Einbezug des betroffenen Mitarbeiters wird derzeit geprüft, wie die gemachten Aussagen einzuordnen sind und ob sich daraus weiterer Klärungsbedarf ergibt.» In diesem Rahmen wurde der Mann, der das Video gemacht hat, von der Polizei kontaktiert.