Kantonspolizei Zürich «18-jähriger Lenker geriet in die Gegenfahrbahn»

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Aathalstrasse in Uster ZH ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Autofahrer, unterwegs von Wetzikon in Richtung Uster, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Tanklastwagen.

Publiziert: 12:15 Uhr | Aktualisiert: vor 19 Minuten