Im Zürcher Kreis 8
Dachstock von Mehrfamilienhaus brennt am Samstagabend lichterloh

Im Zürcher Kreis 8 brannte am Samstagabend das Dach eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Personen waren nicht im Gebäude, da es umgebaut wurde. Feuerwehr und Rettungskräfte verhinderten Schlimmeres. Die Brandursache wird untersucht.
Publiziert: vor 22 Minuten
Einsatz für die Feuerwehr am Samstagabend in Zürich.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • Dachbrand in Mehrfamilienhaus im Stadtzürcher Kreis 8 am Samstagabend
  • Keine Verletzten, aber erheblicher Sachschaden bei leerstehendem Gebäude
  • Verkehr auf Forchstrasse zeitweise unterbrochen
Marian Nadler und Keystone-SDA

Im Stadtzürcher Kreis 8 ist am Samstagabend das Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden.

Anwohner alarmierten am Samstag kurz vor 18 Uhr die Rettungskräfte, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Weil das Gebäude im Umbau war, hielten sich keine Personen darin auf. Das Haus war zudem von einem grossen Baugerüst umgeben.

Drohne eingesetzt

Um den Brand zu erreichen, öffnete die Feuerwehr laut der Mitteilung das Dach. Teile des Dachs und des Dämmmaterials wurden mit einem Greifer abgetragen. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.

Vor Ort waren die Berufs- und Milizfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Stadtpolizei Zürich sowie das Drohnenpikett und ein Inspektor der kantonalen Gebäudeversicherung. Der öffentliche Verkehr war auf einem Abschnitt der Forchstrasse zeitweise unterbrochen. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

