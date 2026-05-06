«GNTM»-Model Diana Emmer und ihr Ex Claudio D. haben ihre Kosmetikkette in Zürich verkauft und zogen nach Abu Dhabi. Recherchen zeigen: Die beiden hinterliessen einen Scherbenhaufen und einen Schuldenberg. Weiss das ihr neuer Freund Jimi Blue Ochsenknecht?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «GNTM»-Star Diana Emmer und Ex-Mann in Konkurs in Zürich verwickelt

Ihr Geschäft verkauften sie mit Schulden – ohne Hinweis an Käuferin

Dutzende Gläubiger fordern Geld zurück

Sie posiert auf einer Luxusyacht, während in Zürich der Pleitegeier kreist: Reality-TV-Star und Model Diana Emmer (31) geschäftete während fünf Jahren in der Limmatstadt. Und sie hinterliess dabei, zusammen mit ihrem damaligen Partner, einen riesigen Scherbenhaufen. Unternehmerin Gabriela G.* ist eine der Geschädigten. Sie will anonym bleiben und sagt: «Das kostet mich ein Vermögen – es ist himmeltraurig.»

Von vorn: Bis 2025 war Model Diana Emmer mit dem Geschäftsmann und Immobilienhändler Claudio D.* verheiratet. Sie lebten in Zürich und Abu Dhabi, führten gemeinsam während fünf Jahren eine Kosmetikkette. Als Geschäftsführerin fungierte Emmer als prominentes Gesicht für das Label in Zürich.

Die 31-Jährige posierte für Lifestyle-Magazine und erklärte, welche Kosmetikartikel die Wimpern stärken, wann künstliche Bräuner sinnvoll sind oder wieso Cremes im Kühlschrank nichts verloren haben. Für den Kosmetikbetrieb war die Prominente, die 2012 an Heidi Klums «Germany’s Next Topmodel» («GNTM») teilgenommen hatte, ein wichtiger Verkaufsfaktor.

Ihre Bekanntheit ist kürzlich nochmals deutlich gestiegen. Seit einer Woche ist öffentlich, dass Emmer einen neuen, sehr prominenten Freund hat: Jimi Blue Ochsenknecht (34) postete ein Bild mit ihr. Die beiden teilen sich die Leidenschaft für grosse Ausgaben und unbezahlte Rechnungen. Der deutsche Schauspieler ist ein rechtskräftig verurteilter Betrüger.

Model und Geschäftsmann weg

Beim Geschäft in Zürich hielt jedoch ihr damaliger Mann Claudio D. die Zügel in der Hand. 2024 entschieden sich die beiden für den Verkauf ihrer drei Filialen. Im Herbst 2024 unterzeichnete der deutsche Geschäftsmann mit Käuferin Gabriela G.* den Übernahmevertrag für zwei Filialen in der Zürcher Innenstadt. Inventar, Marke, Kundenstamm, die Website und Mietverträge sollten für einen tiefen sechsstelligen Betrag an die Käuferin übergehen – nicht aber die GmbH dahinter. Der Vertrag liegt Blick vor.

Bis Mitte Januar wurden nach Angaben von Gabriela G. drei Viertel des Kaufpreises auf ein Konto überwiesen. Ihr fehlten bis dahin aber wichtige Onlinezugänge. Sie hakte bei den Vorgängern nach, machte Vorschläge für den Abschluss. Doch: Von Claudio D. und dem Model fehlt jede Spur.

Es dauerte nur wenige Tage, bis das Telefon bei Gabriela G. klingelte. Das Konkursamt Zürich rief an. Ihr Vorgänger hatte beim Bezirksgericht Zürich für seine GmbH Konkurs angemeldet. Spätestens hier drängte sich bei der neuen Besitzerin der Verdacht auf: «Haben die mich hinters Licht geführt?»

Gekauft oder geleast?

Und es kommt noch schlimmer: Diana Emmer und Claudio D. hatten die Miete der Filialen mehrere Monate nicht bezahlt.

Der nächste Schock: Gabriela G. wollte ein Kosmetikgerät von den Vorgängern in den Service bringen. Sie stellt fest, dass ihr die Maschine gar nicht gehört. Doch damit nicht genug: Mehrere angeblich von Emmer und Claudio D. gekaufte Maschinen waren in Wahrheit geleast. Zudem wurden Ratenzahlungen offenbar nicht beglichen. Die Rechtsabteilung der deutschen Maschinenlieferantin schreibt in einem Brief, der Blick vorliegt, von 65'000 Euro unbezahlten Schulden. «Weil sie vor Vertragsabschluss Konkurs angemeldet hatten, musste ich die Markenrechte aus der Konkursmasse bezahlen, obwohl ich Claudio D. bereits bezahlt hatte.»

Wieso kannte oder hinterfragte Gabriela G. die Herkunft der Maschinen nicht? «Das habe ich», betont Gabriela G. und ergänzt: «Claudio D. zeigte mir falsche Verträge.»

Was wusste das «GNTM»-Model?

Emmer löschte sich noch vor der Vertragsunterzeichnung im Herbst 2024 aus dem Handelsregistereintrag der Firma. Doch E-Mails zeigen: Sie war auch nach der Vertragsunterzeichnung im Geschäft involviert.

Brisant ist: Während die Konkursbeamten Ende Januar 2025 die Insolvenz vollzogen, vergnügten sich Emmer und ihr Ex auf einer Luxusyacht in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie posierte und postete Fotos. Von einer «Überschuldung» der Firma, wie sie dem gerichtlichen Konkursurteil aus Zürich zu entnehmen ist, keine Rede.

Seither ist das Unternehmen von Claudio D. «in Liquidation». Das Unternehmen hinterliess gemäss Recherchen mehr als zwei Dutzend Gläubiger. Laut öffentlichen Informationen ist das Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen.

Der Konkurs, die möglicherweise falschen Verträge und die nicht bezahlte Miete bedeuten für Gabriela G. einen Imageschaden und zusätzliche Kosten. Diese musste sie aus eigener Tasche bezahlen. Ihren finanziellen Schaden schätzte sie deshalb gegenüber den Behörden auf 570'000 Franken.

Blick konfrontierte Diana Emmer und ihren Ex-Mann Claudio D. mit den Vorwürfen. Claudio D. liess durch die Berliner Promi-Anwälte der Kanzlei Schertz Bergmann ausrichten: keine Aussage.

Diana Emmer liess die Blick-Anfrage unbeantwortet.

* Namen geändert