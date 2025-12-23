Sich im Wintersport auf der Piste zu schützen, ist heutzutage selbstverständlich. Dennoch wird die Haut, das grösste Organ des Körpers, oftmals vergessen. Dabei braucht sie genauso Schutz. Thomas Kündig (63), Klinkdirektor am Universitätsspital Zürich, erklärt weshalb.

Warum Hautpflege und Sonnenschutz auf der Piste so wichtig sind

Warum Hautpflege und Sonnenschutz auf der Piste so wichtig sind

Darum gehts Hautpflege ist besonders im Winter wichtig, denn Trockenheit und Sonnenbrand sind häufige Probleme

UV-Strahlen in Skigebieten gefährlich, Schnee reflektiert und verstärkt Sonneneinstrahlung

Schweiz hat weltweit dritthöchste Hautkrebsrate

Experte verrät, worauf bei einem Tag auf der Piste geachtet werden muss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Snowboard oder Ski, Helm, warme Bekleidung. Diese Sachen füllen während den Skiferien die Reisetasche. Vergessen geht dabei oft etwas ganz Wichtiges: die Hautpflege. Eine Sonnencreme sowie eine Hautpflegecreme gehören laut Thomas Kündig (63), Klinikdirektor der Dermatologischen Klinik am Zürcher Universitätsspital, unbedingt auf die winterliche Packliste. Denn Sonnenbrände und trockene Haut können zum Problem werden.

Gewinne coole Preise bei den Blick Winter Awards Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Jetzt voten

Trockene Haut ist nicht zu unterschätzen

Hautpflege verwenden viele aus ästhetischen Gründen. Für andere ist die regelmässige Behandlung schon fast ein Ritual. Auf der Piste und im Schnee wäre sie aber am besten Pflicht. Denn hier sind rote und trockene Wangen keine Seltenheit. Patientinnen und Patienten klagen laut Thomas Kündig über zwei Dinge im Winter: «Trockenheit und Sonnenbrände».

Die kühle, trockene Luft und die erhöhte Belastung der Haut durch UV-Strahlen sind gemäss dem Experten Hauptauslöser für Hautprobleme in der kalten Jahreszeit. «Wenn die Luft in den Räumen beheizt werden muss, sinkt die Luftfeuchtigkeit. Das führt zu trockener Haut, die zu einem Problem werden kann, wenn es sehr ausgeprägt ist», sagt der Dermatologe und fügt hinzu: «Fast alle Hauterkrankungen, insbesondere Ekzeme und Neurodermitis, verschlechtern sich im Winter mehr als im Sommer.»

Winter, Sonne, Sonnenbrand

Die starke Sonne werde in den Skigebieten unterschätzt. «Insbesondere die kurzwelligen UV-Strahlen können Sonnenbrand und Hautkrebs verursachen», mahnt der Experte. Aufgrund des Schnees werden die UV-Strahlen reflektiert und man erhält fast die doppelte Dosis.

Ein Sonnenbrand sei auch nicht harmlos. Kündig sagt: «Ich möchte daran erinnern, dass die Schweiz weltweit eine der höchsten Hautkrebsraten hat und nur knapp hinter Australien liegt.» Tatsächlich befindet sich die Schweiz gemäss dem Hautkrebsindex von derma.plus auf Platz drei.

Weshalb ein guter Sonnenschutz unabdingbar ist

Kündig erklärt, dass viele Menschen einfach schlichtweg keinen Sonnenschutz auftragen würden. «Die Leute, die wir mit Sonnenbränden sehen, haben gar keinen Sonnenschutz verwendet», sagt er. «Wir empfehlen aus medizinischer Sicht immer den Schutzfaktor 50+ und eine ausreichende Menge.» Dann werden rund 99 Prozent der UV-Strahlen geblockt.

In der Regel würde gemäss dem Dermatologen zu wenig Sonnenschutz verwendet. Der Schutz genüge erst bei einer ausreichend aufgetragenen Menge. Obwohl Kündig im Gespräch witzelt, dass männliche Personen eher Mühe mit der Anwendung von Hautpflegeprodukte haben, gehört auch für den Mann ein Sonnenschutzfaktor 50+ zum Hautschutz bei Sonnenbelastung.

Mehr als «nur» Kosmetik

Hautpflege verleiht mehr als nur seidige Haut. Gegen Trockenheit empfiehlt der Dermatologe «der Haut erstmal nicht durch zu viel Waschen oder Schrubben zu schaden. Eine pH-neutrale, rückfettende Seife und eine Creme oder Lotion sind zu empfehlen». Hier gilt das Prinzip: Weniger ist mehr.



