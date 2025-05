1/7 Das Elysia Festival lockt mit Superstars, toller Location und bekannten Sponsoren. Bloss: Es ist alles erfunden. Foto: Instagram @elysiazurich

Darum gehts Fake-Festival «Elysia» in Zürich entlarvt. Betrüger wollen Fans abzocken

Sponsoren, Polizei und Stadionmanagement bestätigen: Es ist eine Betrugsmasche

Voll-Festivalpass kostet 729 Franken, 1-Tages-Pass zwischen 139 und 298 Franken

Marian Nadler Redaktor News

Bruno Mars, Calvin Harris oder Charli XCX: Vom 5. bis 10. August sollen gleich mehrere internationale Musikstars beim «Elysia Festival» im Zürcher Letzigrund auftreten. Gesponsert wird das ganze von namhaften internationalen und Schweizer Unternehmen wie Coca-Cola, Swisscom oder Mercedes-Benz. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch! Denn: Hinter dem angeblichen Mega-Festival steckt eine Betrugsmasche.

Die Betrüger wollen ans Geld der Fans. 729 Franken kostet der Voll-Festivalpass, zwischen 139 und 298 Franken ein 1-Tages-Pass. Besonders fies: Die Gauner haben sich auch ein angebliches Gewinnspiel inklusive Verlosung eines nagelneuen Mercedes ausgedacht. Den Neuwagen soll gewinnen können, wer bis zum 24. Mai ein Ticket kauft.

«Mehr Schreibfehler als ein Zweitklässler»

Schaut man sich Webseite und Instagram-Auftritt des «Elysia Festivals» genauer an, fällt schnell auf, dass hier etwas nicht stimmen kann. So werben Getränke-Gigant Coca-Cola und Konkurrent Red Bull gemeinsam für die Veranstaltung, was ziemlich unwahrscheinlich erscheint. Und: Das Logo der Bank Raiffeisen auf der Webseite zeigt ein Giebelkreuz, die Schweizer Raiffeisen verwendet allerdings ein rotes R.

Auch die Sprachwahl – ein komischer Mix aus Hochdeutsch, Dialekt und Englisch – lässt Fragen aufkommen. Ein Nutzer auf Instagram attestiert den Betrügern «mehr Schreibfehler als ein Zweitklässler». Bei der Erstellung des Textes dürften die Betrüger künstliche Intelligenz verwendet haben.

Festival während der Street Parade?

Zudem macht der Zeitpunkt des Festivals stutzig. Ausgerechnet am Street-Parade-Wochenende rund um den 9. August soll in Zürich auch noch ein grosses Festival stattfinden? Unglaubwürdig.

Blick hat bei den angeblichen Sponsoren, der Polizei und dem Letzigrund-Stadionmanagement nachgefragt. «Mercedes-Benz Schweiz unterhält keinerlei Kooperation mit dem besagten Festival. Wir sind weder Sponsor noch an der beworbenen Verlosung beteiligt», erklärt Roger Welti von der Medienstelle des Autobauers. «Wir können bestätigen, dass Coca-Cola mit dem angeblichen Elysia Festival nicht in Verbindung steht und dieses Festival uns nicht bekannt ist», teilt Reyn Ffoulkes, Director Communications Austria & Switzerland, mit.

Er ergänzt: «Wir unterstützen viele lokale Veranstaltungen, jedoch gehört dieses Festival nicht dazu – auch nicht mit einer unserer anderen Getränkemarken. Die auf der Website aufgeführte Nennung von Sprite ist ebenfalls falsch.» Auch Swisscom-Mediensprecherin Annina Merk stellt klar: «Swisscom ist kein Partner dieses Festivals.»

Anzeige bei Stadtpolizei Zürich eingegangen

Die Raiffeisen hat ebenfalls «keine Geschäfts- oder Sponsoringbeziehungen mit dem Elysia Festival», wie Mediensprecher Joël Grandchamp schreibt. Auch bei der Swiss weiss man von nichts. «Wir haben keine Kenntnis von einer Zusammenarbeit mit diesem Festival», so Mediensprecher Michael Stief. Peter Landolt, Stadionmanager im Letzigrund, macht deutlich: «Wir kennen dieses Format nicht und haben keine Kooperation mit diesem Festival. Hier handelt es sich definitiv um ein Fake-Angebot.»

Wer steckt hinter dem fiesen Betrug? Das ist unklar. Auf der Webseite findet sich kein Impressum, auch auf Instagram ist kein Kontakt angegeben. Die Domain elysiazurich.com wird laut «20 Minuten» in Litauen gehostet, die IP-Adresse verweist demnach auf eine Adresse in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

Die Kantonspolizei Zürich hat bereits Kenntnis von dem Fall. Bei der Stadtpolizei Zürich sei eine Anzeige eingegangen, so Kapo-Sprecher Florian Frei. Das Instagram-Profil des «Elysia» war am Mittwochnachmittag plötzlich nicht mehr aufrufbar.