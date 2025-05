1/5 Screenshot der betrügerischen Nachricht. Foto: Screenshot Cybercrimepolice.ch

Darum gehts Temu-Umfrage entpuppt sich als Betrugsmasche zur Datenabfrage

Betrüger locken mit E-Bike-Gewinn, fordern dann persönliche Daten

70-jähriger Robert N. verlor 32'000 Franken durch falsche Promi-Artikel

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches: Beim Öffnen des E-Mail-Postfachs stossen Internetnutzer immer wieder auf Nachrichten, die zur Teilnahme an Umfragen aufrufen. In einem aktuellen Fall haben die Urheber einer Umfrage jedoch böse Absichten.

Die Informationsseite Cybercrimepolice, betrieben von der Kantonspolizei Zürich, warnt derzeit vor einer aktuellen Betrugsmasche, bei der durch ein Fake-E-Mail persönliche Daten abgegriffen werden sollen. Der vermeintliche Absender der Nachricht ist der chinesische Onlinehändler Temu.

So locken die Betrüger

Der Trick funktioniert so: Folgt der Empfänger einem Link in der E-Mail, wird er auf eine täuschend echt gestaltete Website weitergeleitet. Dort wird nach dem Ausfüllen der kurzen Umfrage der Gewinn eines E- Bikes Jasion EB5 Roamer in Aussicht gestellt, wie es in einem Communiqué heisst. Um Seriosität vorzutäuschen, verwenden die Betrüger das Temu-Logo ohne Genehmigung.

Danach werden persönliche Daten abgefragt. Das Ziel: Die Betrüger wollen so an die Bankverbindungen oder sensible Informationen ihrer Opfer gelangen. Für die Betroffenen kann das Preisgeben dieser Daten einen erheblichen finanziellen Verlust bedeuten. Anstatt einer geringen Versandgebühr wird ein deutlich höherer Betrag abgebucht. Das versprochene Velo sehen die Opfer natürlich nie.

Gauner gehen immer aggressiver vor

Allgemein weist die Polizei auf folgende Punkte hin:

Niemals Links in SMS, E-Mails und Nachrichten folgen, die von einer Firma zu stammen scheinen – es könnte sich dabei um eine Phishing-Masche handeln

Ohne Abklärungen keine sensiblen Daten preisgeben

Gegebenenfalls direkt beim Unternehmen nachfragen, ob es sich um eine seriöse Nachricht handelt

Falls man Daten preisgegeben hat, sollten Betroffene ihre Karten/Konten sperren lassen

Im Anschluss sollen Betrugsopfer Anzeige erstatten

Immer wieder sorgen neue Betrugsmaschen für Ärger. Jüngst im Fokus: falsche Artikel über Schweizer Prominente, die das Netz fluten. Robert N.* (70) hat durch die perfide Masche 32'000 Franken verloren. In den Artikeln werden die Gesichter von Prominenten genutzt, um zu dubiosen Investitionen zu verleiten. Neue Zahlen des Bundes zeigen: Die Gauner werden immer aggressiver.

Bis Ende 2024 gingen beim Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) immer etwa ähnlich viele Meldungen ein: 860 waren es im Jahr 2022, 1017 im Jahr 2023 und 1179 im Jahr 2024. Nun hat das Bacs allein seit Anfang Jahr doppelt so viele registriert – 2387. Jede Woche gehen bis zu 290 Meldungen ein. Bacs-Sprecherin Manuela Sonderegger erklärt die sprunghafte Zunahme gegenüber Blick zum einen mit einer gestiegenen Sensibilisierung der Bevölkerung, vor allem aber mit einer «grösseren Verbreitung des Phänomens» und einer «grösseren Aktivität seitens der Cyberkriminellen». Das beobachten auch mehrere Staatsanwaltschaften, wie es auf Anfrage heisst.

* Name geändert