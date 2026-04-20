Gastkanton Graubünden präsentiert halbnackte Sagengestalt

Der diesjährige Gastkanton Graubünden präsentiert sich am Umzug von seiner besten Seite.

Neben den vielen Trachten und Flaggen ist einer der Besucher als halbnackter, bärtiger Mann mit einem Rock und einem Kranz aus Tannenästen.

Laut der Gemeinde Klosters handelt es sich dabei um das Klosterser «Wildmännli», eine populäre Sagengestalt. «Die Wildmännli und ihre Partnerinnen, die wilden Fräuli, sind halbmenschliche Berg- und Waldbewohner. Sie sind äusserst menschenscheu, dafür aber sehr naturverbunden», steht auf der Webseite der Gemeinde. «Sie beweisen grosse Körperkraft und erstaunliche Geschicklichkeit. Während sie in Bergbaugebieten als Hüter von Schätzen auftreten, sind sie bei uns vor allem als tüchtige Viehzüchter, Sennen und Hirten bekannt.»