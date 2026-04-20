Darum gehts
- Sechseläuten in Zürich: Böögg wird heute vor 100'000 Zuschauern verbrannt
- Böögg-Kopf-Explosion soll Sommer vorhersagen, Kritiker sehen jedoch nur Wind-Einfluss
- 2024 wurde der Böögg wegen Sturmgefahr in Heiden verbrannt
People-Redaktorin war noch nie beim Sechseläuten
Für manch einen ist das heutige Sechseläuten Premiere. So auch für People-Redaktorin Jaray Fofana. People-Expertin Flavia Schlittler klärt sie im überaus unterhaltsamen Video ein wenig auf.
In einer halben Stunde geht es los
Viele der 26 Zünfte sind mittlerweile am Sechseläutenplatz eingetroffen. Einige sind aber noch auf dem Weg.
Gastkanton Graubünden präsentiert halbnackte Sagengestalt
Der diesjährige Gastkanton Graubünden präsentiert sich am Umzug von seiner besten Seite.
Neben den vielen Trachten und Flaggen ist einer der Besucher als halbnackter, bärtiger Mann mit einem Rock und einem Kranz aus Tannenästen.
Laut der Gemeinde Klosters handelt es sich dabei um das Klosterser «Wildmännli», eine populäre Sagengestalt. «Die Wildmännli und ihre Partnerinnen, die wilden Fräuli, sind halbmenschliche Berg- und Waldbewohner. Sie sind äusserst menschenscheu, dafür aber sehr naturverbunden», steht auf der Webseite der Gemeinde. «Sie beweisen grosse Körperkraft und erstaunliche Geschicklichkeit. Während sie in Bergbaugebieten als Hüter von Schätzen auftreten, sind sie bei uns vor allem als tüchtige Viehzüchter, Sennen und Hirten bekannt.»
«Geht's schnell, wird der Sommer super»
Auch die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli (37) macht das Sechseläuten unsicher. Auf Instagram klärt sie ihre deutschen Fans über die Schweizer Tradition auf.
People-Redaktorin Saskia Schär hat die Sechseläuten-Erfahrung der Schlagersängerin in diesem Artikel zusammengefasst.
Zum ersten Mal läuft ein Roboter am Umzug mit
Premiere am Sechseläuten 2026! Zum ersten Mal läuft ein Roboter am Umzug mit.
Der Roboter rannte ganz vorne im Umzug beim Gastkanton Graubünden mit. Die Maschine mit dem Namen Henrietta macht Werbung für das Davos Tech Summit. Gut eine Stunde brauchte der Roboter für die 3,61 Kilometer des Umzugs, schreibt der «Tagesanzeiger».
Impressionen des Umzugs
Der Umzug der Zünfte durch die Stadt Zürich ist bereits in vollem Gange.
Neben vielen regionalen und nationalen Politikerinnen und Politikern, etwa den Zürcher Stadträte Simone Brander (SP) und André Odermatt (SP), mischen sich auch Promis aus der Welt des Sports unter die Menge. Beispielsweise der Schwingerkönig Armon Orlik aus dem Gastkanton Graubünden.
Auch viele junge Menschen nehmen am farbenfrohen Umzug teil.
Selbstgebastelter Böögg im heimischen Garten
Während in Zürich bereits die Zünfte durch die Strassen der Altstadt ziehen, bringen andere die Sechseläuten-Stimmung in den eigenen Garten. Zwei Töchter einer Blick-Leserin aus Wangen bei Dübendorf haben kurzerhand ihren eigenen Mini-Böögg gebastelt.
Genauso wie sein grosser Bruder soll auch dieses Exemplar um 18 Uhr angezündet werden.
Sechseläuten 2026 live bei Blick
Sechseläuten entscheidet über unseren Sommer: Wann explodiert der Kopf vom Böögg? Blick tickert live.
Heute schlägt die grosse Stunde des Bööggs. Er wird in Brand gesteckt, denn heute findet das Sechseläuten statt. Gegen 3500 Zünfter, 350 Reiter und 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich am Zürcher Limmatquai und rund ums Bellevue scharen. Sie alle warten gespannt auf den Höhepunkt: die Böögg-Verbrennung!
Besonders wichtig ist, wann der Kopf des Schneemannes in die Luft fliegt. Wenn es schnell geht, steht uns der Legende nach ein schöner Sommer bevor. Dauert es jedoch ewig, dann könnte der Sommer ins Wasser fallen. Blick wird die Verbrennung live mitverfolgen und tickern, damit du nicht verpasst, wie der Sommer 2026 wird.
«Wie schnell er brennt, entscheidet nur der Wind»
Der Schwyzer Bergbauer und Wetterschmöcker Roman «Jöri» Ulrich (54) hält derweil nicht viel von dem Brauch und der Sommerprognose. «Der Böögg hat nichts mit dem Sommer zu tun. Wie schnell er brennt, entscheidet nur der Wind», sagte er vergangene Woche zu Blick.
Vor zwei Jahren blieb der Böögg übrigens unangetastet, weil Windböen mit bis zu 80 km/h über die Limmatstadt fegten und das Risiko von fliegenden Funken und einer Massenpanik zu gross war. «Eine Tragödie» nannten es die Verantwortlichen pathetisch. Gebrannt hat der Böögg ein paar Wochen später dann doch noch: in Heiden. Appenzell Ausserrhoden war 2024 nämlich Gastkanton.