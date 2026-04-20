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Das waren die grössten Sechseläuten-Pannen
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Seuche, Diebstahl, Wind:Das waren die grössten Sechseläuten-Pannen

«Tippe hoffnungsvoll auf …»
Cornelia Boesch setzt für Böögg-Wette auf diese Statistik

Mehrere Stunden lang führt Cornelia Boesch durch die Livesendung zum Sechseläuten. Der Glückspost gibt sie einen Einblick in ihre Vorbereitung.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Sie berichten vom grossen Fest in Zürich: Reto Henger und Cornelia Boesch.
Foto: SRF/Gian Vaitl

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am Montag wird der Böögg um 18 Uhr auf dem Sechseläutenplatz angezündet
  • Moderatorin Cornelia Boesch tippt auf 17 Minuten Brenndauer des Bööggs
  • Sechseläuten-Liveübertragung auf SRF 1 dauert fast vier Stunden ab 15.35 Uhr
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Remo Bernet, GlücksPost
Glückspost

Am Montag schaut die Schweiz gespannt aufs Treiben auf dem Sechseläutenplatz am Zürcher Bellevue: Dort wird pünktlich um 18 Uhr der Böögg angezündet. Für alle vor den heimischen Bildschirmen führt «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch (50) gemeinsam mit Zünfter Reto Henger (65) durch die fast vierstündige Livesendung (ab 15.35 Uhr auf SRF 1).

Mehr in der «GlücksPost»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

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Wie sich die Zürcherin auf diese Übertragung vorbereitet? Der GlücksPost erklärt sie: «Für die Moderation während des Umzugs habe ich quasi ein Drehbuch: der Ablauf der Zünfte mit ihren Ehrengästen, Eigenheiten und Traditionen. Aber letztlich müssen wir vor allem spontan und wachsam sein während des Kommentierens. Die Interviews mit den Gästen vor dem Feuer bereite ich vor – doch geben der brennende Böögg und die dominante Akustik den Takt vor.»

Jahr für Jahr freut sie sich auf diesen Anlass. «An diesem Tag ist die Stadt, in der ich aufgewachsen und noch heute zu Hause bin, gefüllt mit Fröhlichkeit, Blumen und vielen frechen Sprüchen.» Das mag sie am liebsten – gleich nach dem grossen Knall kurz nach 18 Uhr vor dem Opernhaus. «Diesen Moment, wenn es dem Böögg den Kopf ‹verjagt› und alle jubeln, den mochte ich schon als Kind», so die 50-Jährige.

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Boesch tippt auf 17 Minuten

Cornelia Boesch hat sich in ihrer Vorbereitung ausführlich mit den Statistiken auseinandergesetzt – und laut diesen ist die Chance, dass es beim Sechseläuten regnet, eigentlich hoch. Beim Interview vor wenigen Tagen meint die SRF-Moderatorin deshalb: «Ich tippe trotzdem hoffnungsvoll auf mutige 17 Minuten.» Seither haben sich die Wetterprognosen – und damit auch die Aussichten auf einen warmen Sommer – jedoch gebessert.

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