Ein Blick-Leser erhielt eine mysteriöse Paket-Ankündigung für ein Zalando-Paket, das nicht für ihn bestimmt war. Die Post erklärt den Vorfall als seltenen Fehler aufgrund falscher Adressierung, Zalando bedauert die «unglückliche System-Anomalie».

Marian Nadler Redaktor News

Was uns Blick-Leser Peter O.* am Montag letzter Woche meldet, tönt verrückt. Es geht um die Post.

«Die Post scheint Probleme mit ihren Päckli zu haben», so der Schweizer. «Mir wurde ein Paket von Zalando angekündigt, was ich komisch fand, da ich kein Kunde dort bin», berichtet er.

Paket-Ankündigung sorgt bei Blick-Leser für Erstaunen

Als er in der App nachschaut, was dahintersteckt, ist er baff. Denn: Das Paket ist gar nicht an ihn adressiert. Sondern an seinen Namensvetter Peter Z.* Der wohnt in der Stadt Zürich. «Ich kann aber komplett darüber verfügen. Ich kann alles mit dem Paket machen.»

Handelt es sich dabei um eine Spam-Mail oder einen Phishing-Versuch? «Das ist wirklich sehr unheimlich», findet O.

Was steckt hinter der mysteriösen Paket-Ankündigung? Das wollte Blick von der Post wissen.

«Verschwindend geringe» Anzahl an Fällen

«Wegen einer falschen Adressierung ist es zu einer falschen Zuordnung gekommen», teilt Post-Sprecher Patrick Stöpper mit.

Der Fehler liegt somit auch bei Zalando. «Wegen der falschen Adressierung auf dem Paket wurde im Paketzentrum Frauenfeld maschinell eine falsche Adresse/Person zugeordnet», erläutert Stöpper.

Er ergänzt: «Solche Fälle kommen verschwindend selten vor. Wenn die Adressierung korrekt ist, kommen solche Fälle normalerweise nicht vor.»

Das passiert bei Zalando mit Retouren

Und Zalando? Was sagt der Versandhändler zu der Sache?

Auch hier bedauert man die «unglückliche System-Anomalie» in der Post-App. «Wir arbeiten gemeinsam daran, die zugrundeliegende Systemlogik anzupassen», erklärt Mediensprecherin Anne Frohnmayer.

Das Paket von Peter O. wurde am 2. Dezember an einen MyPost24-Automaten geliefert. «Dem Kunden wurde nun ein aktueller Abholcode zugestellt – mit einer verlängerten Abholfrist im Automaten bis zum 18.12.», ergänzt Frohnmayer.

Weiter erläutert sie: Pakete, die nicht innerhalb der Frist abgeholt werden oder aus anderen Gründen zurückgesandt werden, durchlaufen «unseren standardisierten Retourenprozess». Bedeutet: Die Pakete werden in das Retourennetzwerk zurückgeführt, dort geprüft und nach einer Aufbereitung wieder in den Verkauf gegeben.



* Namen geändert