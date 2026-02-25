Eine in Zürich fotografierte Radarfalle in einem Opel Zafira sorgt auf Reddit für Diskussionen. Die Stadtpolizei legt Zahlen vor, die zeigen, warum die Blitzer-Aktion notwendig war.

175 Geschwindigkeitsüberschreitungen in zwei Stunden auf der Albisstrasse registriert

Immer wieder machen Blitzer in der Schweiz Schlagzeilen oder sorgen dafür, dass in den sozialen Medien die Wogen hochgehen. Im Internetforum Reddit postete am Montag ein Nutzer einen weiteren Post zu einer Radarfalle. So viel vorweg: Lob hatte er für die Blitzer-Aktion der Stadtpolizei Zürich nicht übrig.

«Unmarkiertes, verstecktes Polizeiradar in Wollishofen. Das ist absolut empörend! Wie soll das die Sicherheit der Bevölkerung verbessern?», lautet die Headline über dem Beitrag von Reddit-Nutzer «Red_Shaddow0». Ein Foto zeigt das Blitzgerät in einem schwarzen Opel Zafira, aufgenommen im Quartier Wollishofen. «An der Albisstrasse, direkt gegenüber der ZKB.»

«Feige Methoden»

Der entrüstete Redditor schreibt weiter: «In den zwei Minuten, die ich das beobachtet habe, sah ich bestimmt acht oder mehr Autos, die geblitzt wurden – alle fuhren 34 oder 35 km/h in einer 30er-Zone.» Er wirft der Polizei «ganz klar Abzocke» vor. «Wir wissen doch alle, dass die mit ihren Kameras Millionen verdienen», schiebt er nach. Weiter ereifert er sich über die «feigen Methoden, um den hart verdienten Lohn der arbeitenden Bevölkerung zu erpressen».

Den Beitrag schliesst er so ab: «Ich glaube nicht, dass so etwas in die Schweiz gehört.»

«Wo ist das Problem?»

In den Kommentaren gibt es für den Wut-Post aber vor allem eines: Gegenwind. «Betrug? Man muss sich doch an die Regeln halten. Wo ist das Problem, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung einhält?», schreibt eine Nutzerin mit dem Nicknamen «Alexandra». «Radargeräte nerven nur Leute, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten», findet «Weitsprung-Hut4321».

Ein Kommentarschreiber mit dem Nutzernamen «pelfet» erklärt seine Sicht der Dinge so: «Je schneller man fährt, desto weniger Reaktionszeit hat man, falls plötzlich ein Kind, beispielsweise zwischen geparkten Autos, auf der Strasse auftaucht. Daher trägt die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung definitiv zur allgemeinen Verkehrssicherheit bei.»

175 Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Blitzeraktion registriert

Und die Stadtpolizei Zürich? Auf Blick-Anfrage teilt Mediensprecher Marc Surber mit, dass ein Zusammenhang zwischen Kontrollen und angepasster Fahrweise bestehe. Bedeutet: Die Blitzeraktion verbessert die Verkehrssicherheit. «Die latente Unfallgefahr sinkt, vor allem gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern.»

An der Albisstrasse wurden eine ganze Menge Autos geblitzt. «An der genannten Örtlichkeit wurde am Montag, 23. Februar 2026 zwischen 13:13 Uhr und 15:13 Uhr eine Kontrolle durchgeführt. Während dieser Zeit wurden 175 Übertretungen festgestellt. Das schnellste registrierte Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 71 km/h gemessen», teilt Surber mit.

Den Abzocke-Vorwürfen widerspricht er: «Es ist nicht Aufgabe der Polizei, die Stadtkasse zu füllen. Unser rechtlicher Auftrag ist die Kontrolle des Strassenverkehrs.» Kurzum: Die Zürcher Reddit-Community und die Stadtpolizei entkräften die Vorwürfe des Nutzers vollumfänglich.