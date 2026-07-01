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Zürich
Am Bahnhof Winterthur regnets an mehreren Stellen rein
Blick-Journalistin vor Ort
Am Bahnhof Winterthur regnets an mehreren Stellen rein
Am Mittwochmorgen tropft es gewaltig von der Decke am Bahnhof Winterthur. Die Szene siehst du im Video.
Publiziert: 06:54 Uhr
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