Mehrere Hunde vor Coop in Opfikon ZH gestohlen

Ein Unbekannter soll vor einer Coop-Filiale in Opfikon mehrere angeleinte Hunde gestohlen haben. Die Besitzerinnen sind entsetzt.

Darum gehts Zwei Hunde vor Coop-Filiale in Opfikon ZH verschwunden, einer wiedergefunden

Dackel Max nach kurzer Zeit gerettet, Bolonka-Hündin Dora bleibt vermisst

Beide Hunde wurden innerhalb von weniger als 24 Stunden entführt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Zweimal habe ich Max angebunden, zur Sicherheit», erzählt Noeli Schroer gegenüber Tele Züri. Max ist der Dackel ihrer Tochter Raissa Achilles. Nicht einmal zehn Minuten sei Schroer beim Einkaufen am Freitagabend in der Coop-Filiale in der Nähe der Wohnsiedlung Glattpark in Opfikon ZH gewesen, sagt sie dem Sender. Dackel Max wartete derweil angeleint vor dem Geschäft.

Doch als sie zurückkehrte, war der braune Hund spurlos verschwunden. Die Familie ist verzweifelt und sucht mit Plakaten nach dem Vierbeiner. «Es ist ein Albtraum», schildert sie gegenüber dem Sender.

«Geben Sie mir meine Dora zurück»

Brisant: Nur wenige Stunden später verschwindet am Samstagmittag der nächste Hund vor dem Supermarkt. Besitzerin Renata da Santos liess ihre schwarze Bolonka-Hündin Dora nur wenige Minuten angeleint vor dem Coop. Als sie zurückkam der Schreck: Dora ist weg. «Mein Hund war nicht mehr da», erzählt die verzweifelte Besitzerin. «Ich begann, ihren Namen zu schreien.»

Schliesslich kam ein Mann auf sie zu und erzählte ihr, dass er einen Mann mit dem Hund habe weggehen sehen. Für da Santos ist klar: Ihre Hündin wurde gestohlen. «Geben Sie mir meine Dora zurück», wendet sie sich daher verzweifelt an Tele Züri.

Vor dem Coop trifft sie sich schliesslich mit Raissa Achilles. Beide Frauen weinen – entsetzt über den Verlust ihrer geliebten Hunde. Achilles verteilte Flugblätter, um das ganze Quartier über den Verlust von Dackel Max zu informieren. «Es ist ein Albtraum», schilderte sie dem Sender.

Hund bleibt verschwunden

Doch dann die frohe Nachricht: Eine Anwohnerin sieht am Samstag einen Mann, der mit einem braunen Dackel durch den Glattpark spaziert. Als sie den Mann anspricht, lässt er die Leine fallen und macht sich aus dem Staub. Nur wenige Minuten später ist Raissa Achilles endlich wieder mit ihrem Max vereint.

Für Renata da Santos hält das Bangen um ihre Hündin Dora jedoch weiterhin an. Gegenüber Tele Züri bestätigt die Polizei, dass die Hündin noch immer vermisst werde. Der Täter sei nach wie vor auf der Flucht.