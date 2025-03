1/2 Der Porsche ist nach dem Unfall ein Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Junger Mann fährt entwendeten Porsche in Wettingen zu Schrott

Der Fahrer missachtete das Haltezeichen und flüchtete vor der Polizei

Drei Mitfahrende im Alter von 15 bis 18 Jahren blieben unverletzt

Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Ein junger Porschefahrer (20) flüchtete im Stelzentunnel ZH zunächst vor einer Polizeipatrouille, wenig später schrottete er die Luxuskarosse dann in Wettingen AG. Der Fahrer wurde verletzt, während dessen drei Mitfahrenden zwischen 15 und 18 Jahren mit heiler Haut davonkamen. Das Luxusauto stammte von einem unwissenden Familienmitglied.

Einer zivilen Patrouille der Kantonspolizei Zürich fiel der vollbesetzte Porsche am Sonntag kurz nach vier Uhr früh im Stelzentunnel auf der Autobahn bei Opfikon ZH auf, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montagabend mitteilte. Weil er zu schnell fuhr, wollte ihn die Zürcher Patrouille stoppen, doch der Lenker missachtete das Haltezeichen und gab Gas.

Lenker rannte davon

Gefolgt von der Polizeipatrouille mit Blaulicht und Horn flüchtete der Sportwagen auf der Autobahn A1 Richtung Aargau und verliess diese bei Neuenhof. In hohem Tempo fuhr der Lenker weiter nach Wettingen, wo er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und blieb oberhalb einer stillgelegten Drehscheibe der Bahn an einem Mauervorsprung hängen.



Als die Zürcher Polizisten eintrafen, sahen sie, wie der Lenker davonrannte und verschwand. Gemeinsam mit den inzwischen eingetroffenen Patrouillen der Kantonspolizei Aargau wurde eine Fahndung eingeleitet. Wenig später wurde der Flüchtige aufgespürt und in Gewahrsam genommen. Dabei kam heraus: Der Crash-Fahrer besass gar keinen Führerausweis.