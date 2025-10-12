Ein Deutscher verunfallte am Sonntagmorgen auf der A51 bei Bülach schwer. Nach einer Kollision mit der Mittelleitplanke überschlug sich sein Fahrzeug.

1/6 Der BMW wurde bei dem Unfall beschädigt. Foto: BRK News

Darum gehts Deutscher kollidierte auf A51 mit Mittelleitplanke und überschlug sich

Unfallursache unbekannt, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei ermitteln gemeinsam

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, war ein Deutscher (30) auf der Autobahn A51 in Richtung Flughafen unterwegs. Zwischen Bülach-West und Bülach-Süd kollidierte er in einer Linkskurve plötzlich mit der Mittelleitplanke.

Das Fahrzeug schleuderte daraufhin zurück auf die Fahrbahnen, geriet anschliessend auf den Grünstreifen neben der Autobahn und kam nach einem Überschlag auf der Seite liegend zum Stillstand.

Staatsanwaltschaft vor Ort

Der junge Mann verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Unfallursache ist derzeit unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, die Stützpunktfeuerwehr Stadt Bülach, der Rettungsdienst des Spitals Bülach sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.