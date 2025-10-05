1/4
Der Senior verlor die Kontrolle über seinen Wagen.
- 83-jähriger Autofahrer nickte auf A1 ein und prallte gegen Leitplanke
- Unfall ereignete sich nachts vor dem Rastplatz Kölliken Richtung Zürich
- Fahrer blieb unverletzt, Führerausweis wurde vorläufig abgenommen
Ein Autofahrer (83) war am Sonntagmorgen auf der Autobahn A1 Richtung Zürich unterwegs, als er kurz vor 2.15 Uhr vor dem Rastplatz Kölliken AG die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er auf den Pannenstreifen und fuhr auf die beginnende Randleitplanke auf.
Der Senior blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann am Steuer eingeschlafen sein. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.