Ein Autofahrer ist auf der A1 bei Kölliken AG am Steuer eingenickt und gegen eine Leitplanke geprallt.

Senior nickt hinter dem Steuer ein und kracht gegen Leitplanke

1/4 Der Senior verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Foto: KAPO AARGAU

Unfall ereignete sich nachts vor dem Rastplatz Kölliken Richtung Zürich

Ein Autofahrer (83) war am Sonntagmorgen auf der Autobahn A1 Richtung Zürich unterwegs, als er kurz vor 2.15 Uhr vor dem Rastplatz Kölliken AG die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er auf den Pannenstreifen und fuhr auf die beginnende Randleitplanke auf.

Der Senior blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann am Steuer eingeschlafen sein. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.