Schwerer Unfall auf der A14 bei Ebikon LU! Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen und ein Transporter, waren am Mittwochnachmittag involviert. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, Einsatzkräfte sind vor Ort.

1/6 Auf der A14 bei Ebikon kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Foto: Lesereporter

Daniel Macher Redaktor News

Auf der A14 bei Ebikon LU kam es am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr zu einem schweren Unfall. Der Autobahnabschnitt wurde komplett gesperrt, wie die Kantonspolizei Luzern gegenüber Blick bestätigte.

Wie Bilder eines Leserreporters zeigen, sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt – darunter ein Lastwagen, ein Transporter und weitere Fahrzeuge. Die Bilder zeigen auch, dass die Mittelleitplanke über mehrere Meter aufgerissen wurde. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Feuerwehr sind vor Ort.

Derzeit staut sich der Verkehr auf der A14 auf rund fünf Kilometer.

+++ Update folgt +++