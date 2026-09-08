Am Bahnhof Buchs-Dällikon ZH wurde ein Schweizer am Montag von einer unbekannten Person gefährlich in Richtung eines einfahrenden Zuges gestossen. Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannter stiess Mann (64) am Montag in Buchs-Dällikon Richtung Zug

Opfer konnte Sturz auf Gleise verhindern, Täter trat ihn anschliessend zwei Mal

Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter 058 648 48 48 erbeten

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag gegen 14.37 Uhr hielt sich ein Schweizer (64) am Bahnhof Buchs-Dällikon auf. Als ein Zug in den Bahnhof einfuhr stiess ihn eine bislang unbekannte Person zweimal in unmittelbarer Nähe zur Perronkante in Richtung des Zuges. So schildert es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Dem 64-Jährigen gelang es, das Gleichgewicht zu halten, sodass er nicht auf die Gleise stürzte. Als er sich von dem Unbekannten entfernte, trat dieser ihm zwei Mal gegen die Beine.

Polizei sucht Zeugen

Der Angegriffene meldete sich später beim Polizeiposten am Hauptbahnhof Zürich und erstattete eine Anzeige. Die Kantonspolizei Zürich sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zur Identifikation des Täters auf.

Personen, die den Vorfall am Bahnhof Buchs-Dällikon beobachtet haben oder Angaben zum Tathergang, zu einem möglichen Streit zwischen den Beteiligten oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.