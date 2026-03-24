Ein 28-jähriger Töfffahrer wurde im Juli 2025 auf der A1 bei Wallisellen ZH bei einem riskanten Manöver erwischt. Mit nur fünf Metern Abstand fuhr er einem Auto nach. Die gefährliche Aktion kostet ihn nun 7400 Franken Strafe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer (28) fuhr Juli 2025 auf A1 bei Wallisellen gefährlich nah

Mit 80 km/h nur fünf bis acht Meter Abstand eingehalten

Strafe: 7400 Franken Gesamtkosten, Probezeit verlängert um zwei Jahre War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 28-jähriger Töfffahrer wurde im Juli 2025 auf der A1 bei Wallisellen ZH ertappt, wie er mit gefährlich geringem Abstand einem Auto hinterherfuhr.

Laut dem «Tagesanzeiger» hielt der Italiener bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h lediglich einen Abstand von fünf bis acht Metern ein – dies über eine Strecke von 600 Metern. Die Staatsanwältin im Strafbefehl: «Damit gefährdete er andere und sich selbst.»

Kosten von 7400 Franken

Der junge Mann war kurz nach 22 Uhr mit einer Maschine vom Typ Aprilia RS 660 unterwegs. Das Auto vor ihm fuhr vorschriftsmässig, doch der Töfffahrer verlor offenbar die Geduld und liess sich zu diesem Manöver hinreissen.

Dieses hat für den jungen Mann weitreichende Konsequenzen. Für die grobe Verletzung der Verkehrsregeln wurde er zu einer unbedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 130 Franken verurteilt. Dazu kommen eine Busse von 100 Franken und Verfahrenskosten von 800 Franken.

Insgesamt belaufen sich die Kosten seiner riskanten Aktion auf 7400 Franken. Zudem wurde die Probezeit einer 2021 bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken um zwei Jahre verlängert.