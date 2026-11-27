Im Parkhaus «Casino» in Zug ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin (76) durch die Einfahrtschranke gefahren und gegen eine Wand geprallt. Zwei Mitfahrende wurden eingeklemmt und erheblich verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im Parkhaus «Casino» an der Zugerbergstrasse in Zug ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 8.45 Uhr durchbrach eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen die Einfahrtschranke des Parkhauses, wie die Zuger Polizei mitteilt. Anschliessend prallte das Auto gegen eine Wand.

Im Fahrzeug sassen insgesamt drei Personen. Die Lenkerin konnte den Wagen selbstständig verlassen. Sie blieb unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihr fiel laut Polizei negativ aus.

Zwei Mitfahrer wurden eingeklemmt

Die beiden Mitfahrenden, eine 68-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann, hatten weniger Glück. Sie erlitten erhebliche Verletzungen und waren im Auto eingeklemmt. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug befreiten die beiden aus dem Fahrzeug. Danach brachte sie der Rettungsdienst Zug ins Spital.

Am Unfallauto entstand Totalschaden. Auch die Einfahrtschranke des Parkhauses wurde beschädigt. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Das Parkhaus musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Zug mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt, die Stützpunktfeuerwehr Zug, Einsatzkräfte der Zuger Polizei sowie ein privates Abschleppunternehmen. Die Unfallursache wird weiter abgeklärt.