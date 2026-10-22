Eine 47-jährige Autofahrerin ist in einer Tempo-20-Zone mit zwei parkierten Autos kollidiert. Dabei wurde ein zehnjähriger Junge leicht verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Dorfstrasse in Walchwil ZG zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Autofahrerin kollidierte in einer Tempo-20-Zone aus noch nicht geklärten Gründen zunächst mit einem parkierten Auto. Rund zehn Meter weiter prallte sie gegen ein zweites parkiertes Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls in eine Parkuhr geschoben wurde.

Zum Zeitpunkt der zweiten Kollision war ein zehnjähriger Junge gerade dabei, auf der rechten Seite in das parkierte Auto einzusteigen. Bei der Kollision wurde der Junge leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst Zug zur weiteren Abklärung in ein ausserkantonales Spital. Dieses konnte er noch am selben Abend wieder verlassen. Seine Mutter blieb unverletzt.

Ein bei der 47-jährigen Unfallverursacherin durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Abklärungen.