Ein Töfffahrer hat bei einem Selbstunfall in der Stadt Zug lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, war ein 57-jähriger Töfffahrer auf der Gubelstrasse in Richtung General-Guisan-Strasse unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs Gubelstrasse/Dammstrasse verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Töff und prallte frontal gegen eine Signalisationstafel auf der Mittelinsel.

Durch die Kollision wurde der Töfffahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er bewusstlos liegen blieb. Der 57-Jährige erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Genaue Unfallursache noch unklar

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete beim Töfffahrer eine Blut- und Urinprobe an. Ausserdem wurde der Töff sichergestellt.

Für die Patientenversorgung und die Unfallaufnahme musste die Gubelstrasse zwischen der Aabach- und der Dammstrasse für rund eine Stunde gesperrt werden.