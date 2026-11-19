Am frühen Donnerstagmorgen ist in Hagendorn ZG ein Linienbus komplett ausgebrannt. Fahrgäste waren keine an Bord, der Chauffeur blieb unverletzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe gelangten teilweise in einen Fluss.

Darum gehts In Hagendorn ZG brannte am Donnerstagmorgen ein Linienbus vollständig aus, die Ursache ist unklar

Der Chauffeur blieb unverletzt, Fahrgäste waren keine an Bord, 60 Feuerwehrleute löschten den Brand

Ausgelaufene Betriebsstoffe gelangten in die Lorze, die Feuerwehr errichtete mehrere Ölsperren

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Hagendorn in der Gemeinde Cham ZG ist am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr ein Linienbus in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Das teilt die Zuger Polizei mit. Gemäss ersten Erkenntnissen bemerkte der Chauffeur im Heckbereich des Fahrzeugs ein Feuer. Die Flammen breiteten sich rasch aus.

Der Chauffeur leitete sofort erste Löschversuche ein. Anschliessend löschten 60 Angehörige der Feuerwehr Cham den Brand vollständig. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Durch den Brand liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus und gelangten teilweise in den Fluss Lorze. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, errichteten 26 Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug mehrere Ölsperren. Im Fluss richteten sie zudem Absorberstellen mit Vliesmatten ein. Auch das Amt für Umwelt, das Tiefbauamt und ein Spezialunternehmen für Strassen- und Kanalreinigung wurden beigezogen.

Brandursache wird untersucht

Am Linienbus entstand Totalschaden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde mit einem Pneukran angehoben und durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Insgesamt standen auch zwei private Abschleppunternehmen sowie Einsatzkräfte der Zuger Polizei im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Dorfstrasse im betroffenen Abschnitt gesperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert. Die Sperrung dauerte mehrere Stunden.