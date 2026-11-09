Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hünenberg ZG

Im Herrenwald bei Hünenberg kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei erheblich, eine Person leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 28-jähriger Autolenker war am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Sinserstrasse in Hünenberg ZG Richtung Sins unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Kollision mit zwei korrekt fahrenden Autos kam.

Sein Fahrzeug kollidierte zuerst mit der Hinterachse eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches sich in der Folge um die eigene Achse drehte und auf einem Grasstreifen zum Stehen kam. Anschliessend kollidierte das Verursacherauto frontal mit einem weiteren korrekt fahrenden Fahrzeug.

Beim Unfall wurden zwei Personen erheblich und eine Person leicht verletzt. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst Zug medizinisch erstversorgt und anschliessend in verschiedene Spitäler gebracht.

Sinserstrasse wurde gesperrt

Für die Patientenversorgung, die Sachverhaltsaufnahme und die Räumung der Unfallstelle wurde die Sinserstrasse in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehren Hünenberg und Cham eingerichtet und signalisiert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Aufgrund von austretendem Öl kam das Amt für Umwelt vor Ort. Anschliessend wurde die Strasse durch das Tiefbauamt des Kantons Zug gereinigt. Gegen 12 Uhr waren die Fahrbahnen wieder vollständig freigegeben.

Im Einsatz standen nebst Patrouillen der Zuger Polizei auch 17 Angehörige der Feuerwehren Hünenberg und Cham, Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug sowie des Amts für Umwelt, eines Abschleppunternehmens und des Tiefbauamts des Kantons Zug.