Auf der Autobahn A14 ist es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Unfall ereignete sich kurz nach 07.10 Uhr auf der Autobahn A14 bei Dietwil AG, zwischen dem Anschluss Gisikon und der Verzweigung Rütihof, in Fahrtrichtung Zug. Ein 30-jähriger Autofahrer war auf der Überholspur unterwegs, als die Fahrzeuge vor ihm aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsten, teilt die Kantonspolizei Zug mit.

Der Autofahrer bemerkte das Abbremsen der Fahrzeuge jedoch zu spät und prallte in das Heck des vorausfahrenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses in ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Zwei leicht Verletzte

Eine 24-jährige Autofahrerin, die hinter dem 30-Jährigen unterwegs war, erkannte die Situation ebenfalls zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung prallte sie auf der nassen Fahrbahn in das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs.

Die 24-jährige Lenkerin sowie ihr 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurden beide ins Spital eingeliefert. Alle anderen involvierten Personen blieben unverletzt.

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten von privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Unfall führte im Morgenverkehr zu Verkehrsbehinderungen.