Auf der A4 bei Küssnacht SZ brennt am Montagabend ein Fahrzeug. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, der Verkehr staut sich. Der TCS empfiehlt grossräumige Umfahrungen.

Darum gehts Auf der A4 bei Küssnacht SZ kam es am Montagabend wegen eines Autobrandes zu Stau auf dem Abschnitt

Die Zuger Polizei bestätigt den Einsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst sind ebenfalls vor Ort

Der TCS empfiehlt ab Rütihof die A14 Richtung Tessin und ab Rotsee die A2/A4 Richtung Schwyz

Mattia Jutzeler Redaktor News

Stau auf der Autobahn A4 am Montagabend. Mehrere Leser melden Blick, dass es in der Nähe von Küssnacht SZ zu einem Autobrand gekommen ist. Fotos der Leserreporter zeigen weiter, wie sich der Verkehr auf dem betroffenen Autobahnabschnitt staut.

Die Zuger Polizei bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz wegen eines brennenden Fahrzeuges. Neben den Polizeibeamten stehen auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Der Einsatz ist aktuell noch am Laufen.

Pannenstreifen geöffnet

Der betroffene Autobahnabschnitt zwischen den Kantonen Schwyz, Zug und Luzern blieb bis 19:30 Uhr gesperrt. Dann konnte der Pannenstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Auch die Ausfahrt Rotkreuz wurde geöffnet.

Auch auf der Stau-Karte des Touring Club Schweiz TCS ist die Verkehrsbehinderung auf der A4 zu erkennen. Reisenden aus Richtung Zürich in Richtung Tessin wird empfohlen, ab der Verzweigung A4 Rütihof via A14 weiterzufahren. Reisenden Richtung Basel in Richtung Schwyz hingegen sollen ab der Verzweigung A2 Rotsee via A2 / A4 Axenstrasse weiterfahren.