In einer Asylunterkunft in Menzingen ZG ist ein Mann nach einem Vorwurf eines sexuellen Übergriffs auf ein Kind erheblich verletzt worden. Vier Verdächtige wurden verhaftet, drei sitzen in Untersuchungshaft.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Samstagabend wurde die Zuger Polizei zu zwei Einsätzen in die Asylunterkunft in Menzingen ZG gerufen. Beim ersten Einsatz ging es um den Vorwurf, unter Bewohnern sei es zu einem mutmasslichen sexuellen Übergriff an einem Kind gekommen, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Die Einsatzkräfte rückten aus und nahmen vor Ort erste Abklärungen vor. Dabei ergaben sich laut Polizei zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Hinweise, die den Verdacht erhärteten.

Bewohner üben Selbstjustiz aus

Kurze Zeit später ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei erneut eine Meldung aus derselben Unterkunft ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann, gegen den zuvor der Vorwurf des sexuellen Übergriffs gerichtet war, von mehreren Personen tätlich angegriffen. Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er ins Spital gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen hielt die Polizei vier tatverdächtige Personen an und verhaftete sie: drei Frauen und einen Mann. Laut den Behörden handelt es sich bei allen vier um türkische Staatsangehörige. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete für drei der vier Festgenommenen Untersuchungshaft an. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Strafuntersuchung eröffnet.