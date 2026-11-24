Nach einer Kontrolle auf einer Schweizer Passstrasse erhebt der britische Influencer Jay P Vorwürfe gegen die Polizei. Ein Beamter habe ihm und seiner Gruppe gedroht, sie lebenslang aus der Schweiz zu verbannen. Was sagt die Kantonspolizei Uri zum Youtuber-Gejammer?

Darum gehts «Jay P»: Urner Polizei habe mit lebenslanger Verbannung gedroht

Die Polizei bestätigt die Kontrolle, die Untersuchung läuft

Hinweise aus der Bevölkerung seien nicht der Anlass gewesen

Marian Nadler Redaktor News

Gut 330'000 Aufrufe hat das Video des britischen Youtubers «Jay P» auf Instagram gesammelt. Hochgeladen wurde es am 20. Oktober. Es zeigt den Content Creator und weitere Fahrer, wie sie mit ihren Supercars über den Susten- und Furkapass rasen. Jay P jagt mit mehr als hundert Sachen über die Passstrasse. «Keine britische Polizei, die uns Probleme macht», freut sich der Youtuber.

Doch die Kantonspolizei Uri sorgt für ein jähes Ende der Spritztour durch die Schweizer Alpen. In Jay Ps Video wird ein Mitglied der Gruppe von einem Polizisten zusammengestaucht. Zitat: «Du fährst wie ein Wahnsinniger!» Der Youtuber kommentiert das Ganze so: «Die Schweizer Polizei versteht keinen Spass.»

Reisserischer Video-Titel, nichts dahinter?

Die Kontrolle wurde von der Kantonspolizei Uri gegenüber Blick bestätigt. Mitte/Ende Oktober wurde Videomaterial geprüft.

Für Jay P ist die Sache aber noch lange nicht erledigt. Am späten Sonntagabend veröffentlichte der Influencer ein Video auf Youtube. Es trägt den Titel: «Die Polizei hat mich lebenslang aus der Schweiz verbannt...» Darin beteuert der Content Creator seine Unschuld.

Vorwürfe gegen die Polizei

Er behauptet, dass der virale Clip zum Grossteil gar nicht in der Schweiz gedreht worden sei, sondern in Grossbritannien. Kurios: Jay P behauptet, er würde sich stets an Recht und Gesetz halten. Gleichzeitig sei sein McLaren gegen die anderen Fahrzeuge der Gruppe ungeschlagen geblieben. In seinen Videos forderte er mehrfach andere Mitglieder zu Rennen auf.

Ein Schweizer Polizist habe ihm und der Gruppe gedroht, sie lebenslang aus der Schweiz zu verbannen, erklärt er weiter. Seiner Darstellung nach hegt die Schweizer Polizei eine Abneigung gegen Briten und behandelt Ausländer feindselig. Er beteuert, absolut nichts Illegales getan zu haben und mit normaler Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein.

Kantonspolizei Uri hält sich bedeckt

Das Eingreifen der Polizei führt er auf Denunziationen der Anwohner zurück. «Die Leute haben uns verpfiffen.» Auch die auffällige Lackierung der Sportwagenflotte könnte die Polizei auf den Plan gerufen haben, mutmasst er weiter.

Stimmen die Aussagen des Youtubers? Blick hat bei der Kantonspolizei Uri nachgefragt.

Die Behörde hält sich bedeckt. «Die Untersuchungen in dieser Angelegenheit laufen. Da es sich hierbei um ein laufendes Verfahren handelt, werden wir uns hierzu nicht weiter äussern», teilt Mediensprecher Mario Kiefer mit. Heisst: Ein lebenslanges Schweiz-Verbot für den Youtuber, wie der Titel seines Videos es suggeriert, gibt es nicht.

Und auch die Behauptung, die Polizisten hätten nach Hinweisen aus der Bevölkerung gehandelt, weist Kiefer zurück. «Die Patrouille befand sich aus einem anderen Anlass vor Ort und war nicht aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung über das Fahrverhalten der betreffenden Fahrzeuglenker im Einsatz.»