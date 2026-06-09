Ein Flugzeug geriet vergangenen Sommer im Kanton Schwyz in eine kritische Situation. Auf 8000 Metern fiel der Strom aus. Nun ist der Untersuchungsbericht zum Vorfall da.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 15. Juni 2025 fiel über Sattel SZ in einem Flugzeug der Strom aus

Nur Bordbatterie sicherte notwendige Instrumente, Crew kehrte nach Bern zurück

Vorfall als «schwerer Vorfall ohne Verletzte» von der Sust eingestuft

Janine Enderli Redaktorin News

Es war eine brenzlige Situation: Am 15. Juni 2025 geriet eine Beechcraft-Super-King-Air-200-Maschine im Kanton Schwyz in ernste Schwierigkeiten. Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, fiel beim Flugzeug 8000 Meter über der Gemeinde Sattel SZ um 11.45 Uhr plötzlich die elektrische Stromversorgung aus.

Dabei handelt es sich um einen kritischen Vorfall, der sofortiges Handeln der Piloten erfordert. Bereits beim Vorflugcheck auf dem Flugplatz Bern hatte die Warnanzeige für den linken Gleichstrom-Generator aufgeleuchtet, zitiert die Zeitung aus einem Bericht der Schweizerischen Untersuchungsstelle Sust. Die Besatzung hob trotz der technischen Panne ab, da auf der Mindestausrüstungsliste vermerkt war, dass ein Start erlaubt ist.

«Schwerer Vorfall»

Während des Ausfalls hielt lediglich die Bordbatterie die notwendigsten Instrumente am Laufen. Die Crew entschied sich, sofort nach Bern zurückzukehren.

Die Sust stufte den Vorfall als «schweren Vorfall ohne Verletzte» ein. Wie der «Bote» weiter berichtet, war vor dem Start nur ein Gleichstrom-Generator in Betrieb gewesen. Dies sei zwar erlaubt, jedoch nur, wenn die Lastmesser beider Generatoren einwandfrei funktionieren – was hier offenbar nicht der Fall gewesen sei.



