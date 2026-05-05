Nach einer Anzeige aus dem Kanton Schwyz hat die Staatsanwaltschaft Kryptowährungen im Wert von rund 10,5 Millionen US-Dollar sichergestellt. Der Fall steht im Zusammenhang mit einer mutmasslich betrügerischen Investitionsmasche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Firma aus Schwyz 2024 Opfer von Kryptobetrug mit gefälschter Investitionsmöglichkeit

Kantonspolizei sicherte Kryptowährungen im Wert von 8,2 Millionen Franken

Fall an Tessiner Staatsanwaltschaft übergeben für weitere Ermittlungen

Janine Enderli Redaktorin News

Im Dezember 2024 reichte ein Unternehmen aus dem Kanton Schwyz bei der Staatsanwaltschaft Schwyz Strafanzeige ein. Die Täterschaft täuschte eine Investitionsmöglichkeit vor und veranlasste das Unternehmen dazu, einen grösseren Geldbetrag in Form von Kryptowährungen auf eine von der Täterschaft kontrollierte Wallet-Adresse zu überweisen. Wenige Tage nach der Transaktion brach der Kontaktzum Mittelsmann vollständig ab.

In enger Absprache zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Schwyz nahm der Fachbereich Cybercrime umgehend umfangreiche Ermittlungen auf und leitete erste Massnahmen ein.

Hohe Summe sichergestellt

Im Verlauf der Untersuchungen konnten dank der freiwilligen Kooperation mehrerer ausländischer Krypto-Asset-Service-Provider Kryptowährungen im Gegenwert von rund 10,5 Millionen US-Dollar (circa 8,2 Millionen Franken) sichergestellt werden.

Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse zur Täterschaft wurde das Verfahren im weiteren Verlauf von der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin übernommen.

Der bedeutende Ermittlungserfolg ist insbesondere auf die enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei zurückzuführen, heisst es in einer Medienmitteilung.