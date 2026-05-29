Pilot (†68) stirbt nach Absturz mit Segelflugzeug

Tragödie in Reichenburg. Ein 68-jähriger Pilot ist am Donnerstag mit seinem Segelflugzeug abgestürzt. Der Unfall im Gebiet Nöchen forderte sein Leben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 68-jähriger Pilot stirbt bei Segelflugzeugabsturz in Reichenburg SZ am Donnerstag

Flugzeug stürzte um 13.45 Uhr aus unbekannten Gründen in einen Wald

Untersuchung durch Bundesanwaltschaft und SUST, Bergung mit Helikopter-Unterstützung

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragischer Flugunfall im Kanton Schwyz. Ein 68-jähriger Pilot startete am Donnerstagmittag vom Flugplatz Schänis aus mit einem Segelflugzeug zu einem Alleinflug. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte das Flugzeug um 13.45 Uhr im Gebiet Nöchen in Reichenburg SZ in den dortigen Wald ab. Der Pilot verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte auf der Unfallstelle.

Für die Bergung des Verstorbenen standen die Rega und die Feuerwehr Reichenburg im Einsatz, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Das Flugzeugwrack wurde mit Unterstützung eines privaten Helikopterunternehmens geborgen.

Gemäss Bundesgesetz über die Luftfahrt liegt die Zuständigkeit für die weiteren Untersuchungen bei der Bundesanwaltschaft. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST und der Kantonspolizei Schwyz werden die genauen Umstände des Flugunfalls abgeklärt.

Zweiter Segel-Unfall am Donnerstag

Am selben Tag ereignete sich in Österreich ein ähnlicher Unfall. Im Bundesland Tirol ist ein 72-jähriger Pilot ums Leben gekommen, nachdem er mit seinem Segelflugzeug gegen eine Felswand geprallt und abgestürzt war. Der Unfall ereignete sich nahe der Grenze zu Deutschland. Laut dem Bayrischen Rundfunk stammte der Pilot aus Bayern. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.