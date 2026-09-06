Bei einem Unfall im Engibergtunnel am Sonntag war ein Polizeiauto beteiligt. Ein Schweizer landete im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanton Schwyz: Polizeiauto kollidiert im Engibergtunnel mit Wagen eines 71-Jährigen

Autobahn Richtung Zug für 3,5 Stunden gesperrt, Verkehr umgeleitet

Erheblicher Sachschaden, Schweizer leicht verletzt, Ermittlungen laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, fuhr ein Auto der Kantonspolizei Schwyz während einer Dringlichkeitsfahrt auf der Autobahn von Goldau SZ in Richtung Küssnacht SZ. Im Engibergtunnel kam es zu einem Auffahrunfall mit einem Personenwagen eines 71-Jährigen. Warum es krachte, ist laut einer Medienmitteilung noch unklar. Aufgrund des Aufpralls wurde der Schweizer leicht verletzt.

Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die beiden involvierten Polizisten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zuger Polizei rückt an

Für die Bergung des Verletzten sowie die Tatbestandsaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Zug für rund 3,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die zuständige Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft Schwyz, 4. Abteilung, hat für die Sachverhaltsaufnahme die Zuger Polizei aufgeboten. Neben der Kantonspolizei Schwyz standen der Rettungsdienst, die Zuger Polizei, ein privates Abschleppunternehmen sowie die zuständige Staatsanwaltschaft im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden durch die Staatsanwaltschaft Schwyz in Zusammenarbeit mit der Zuger Polizei geführt.